Dopo l’entusiasmo e la partecipazione registrati al debutto lo scorso anno, la Stars League è pronta a tornare. Con lo slogan “La stars league sta tornando”, prende ufficialmente il via il percorso che porterà alla seconda edizione del torneo, confermando la volontà di trasformare questa iniziativa in un appuntamento fisso per il territorio.

La manifestazione si svolgerà presso il Centro Sportivo Cedas Avio di Brindisi. Le date e gli orari ufficiali saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

A promuovere l’evento sono Antonio Toscano e Nicolò Cazzato, che anche quest’anno guidano il progetto con rinnovato entusiasmo. La seconda edizione rappresenta un passaggio fondamentale di crescita: è stata infatti costituita un’associazione dedicata, nata con l’intento di dare continuità alla manifestazione e sviluppare iniziative capaci di valorizzare il territorio attraverso lo sport.

“Non è scontato riuscire a riproporre un torneo come questalo già al secondo anno – spiegano gli organizzatori – ma la risposta ricevuta nella prima edizione ci ha dato la spinta per continuare. La Stars League vuole diventare un punto di riferimento, un’occasione per stare insieme e promuovere il territorio”.

A sottolineare l’importanza del ritorno anche il primo contenuto ufficiale di lancio: un video realizzato con la partecipazione dei calciatori dei Brindisi Juanito e Kevin Kanchez, protagonisti della recente vittoria del campionato

Le squadre partecipanti saranno annunciate nelle prossime settimane, così come eventuali ospiti speciali. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito e l’evento sarà arricchito da attività collaterali, tra cui musica, area food e momenti di intrattenimento, pensati per coinvolgere non solo gli atleti ma tutta la comunità.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina Instagram ufficiale “stars_leaguebr”.

La Stars League si prepara così a tornare, con l’ambizione di crescere e consolidarsi come uno degli eventi sportivi più interessanti del panorama locale.