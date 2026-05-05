Arrivano messaggi di vicinanza e solidarietà nei confronti del sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, dopo l’incendio che nella notte tra lunedì e martedì ha distrutto parte della sua Mercedes-Benz GLC parcheggiata nei pressi della sua abitazione in via Matteotti.

Mentre proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire la natura dell’episodio, dal mondo politico e istituzionale iniziano ad arrivare i primi attestati pubblici di vicinanza al primo cittadino.

Il primo messaggio è quello del Partito Democratico della provincia di Brindisi, che in una nota scrive integralmente:

“Il Partito Democratico della provincia di Brindisi esprime piena e convinta solidarietà al sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, vittima nella notte del grave episodio che ha visto andare in fiamme la sua autovettura, parcheggiata nei pressi della propria abitazione.

Si tratta di un fatto inquietante che colpisce un amministratore pubblico mentre esercita il proprio ruolo al servizio della comunità e che, proprio per questo, non può essere sottovalutato né archiviato come un semplice episodio di cronaca.

A Giovanni Barletta rivolgiamo la nostra vicinanza umana e politica, insieme alla solidarietà nei confronti della sua famiglia e dell’intera comunità di Villa Castelli, chiamata oggi a stringersi attorno alle proprie istituzioni davanti a un gesto che genera inevitabile preoccupazione.

Chi sceglie di mettere il proprio impegno al servizio delle istituzioni e della collettività deve poter svolgere il proprio mandato con serenità, libero da ogni forma di intimidazione, pressione o violenza.

Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta al più presto piena luce sull’accaduto, individuando eventuali responsabilità e restituendo alla comunità la chiarezza che merita.

Il Partito Democratico della provincia di Brindisi ribadisce il proprio sostegno a tutti gli amministratori locali che ogni giorno operano con responsabilità, coraggio e spirito di servizio nei territori. Di fronte a episodi come questo, la risposta delle istituzioni e della comunità deve essere ferma e unitaria: più legalità, più presenza dello Stato, più coesione democratica”.

Solidarietà anche da Europa Verde di Villa Castelli, attraverso il referente locale Karol Capodieci, che ha diffuso il seguente comunicato:

“Il Referente di Europa Verde Villa Castelli, Karol Capodieci, esprime piena e sincera solidarietà al Sindaco Giovanni Barletta e alla sua famiglia, per quanto accaduto nella notte, a seguito dell’incendio che ha interessato la sua autovettura.

Sono attualmente in corso le indagini per chiarire la natura dell’episodio. Qualora dovesse emergere una matrice dolosa, ci troveremmo di fronte a un fatto grave e inaccettabile, che colpisce non solo la persona ma l’intera comunità.

Europa Verde Villa Castelli ribadisce con fermezza che il confronto politico deve sempre svolgersi nel rispetto delle istituzioni, delle persone e delle opinioni. Il dissenso è legittimo e fondamentale in democrazia, ma deve trovare espressione esclusivamente attraverso strumenti civili e democratici.

Villa Castelli è una comunità sana, che si riconosce nei valori della legalità, del rispetto e della convivenza civile. Episodi come questo, se confermati nella loro natura, non devono e non possono trovare spazio”.

Carmela Biondi, Presidente Villa Castelli On Line Aps, esprime “innanzitutto la mia piena e incondizionata solidarietà al Sindaco Giovanni Barletta per il vile atto subito.

Fatti del genere non devono distoglierci dal continuare a operare con onestà e trasparenza, valori che sono il cuore pulsante della nostra associazione. La nostra missione è promuovere la partecipazione, la crescita civile e il senso di comunità: ogni cittadino e ogni rappresentante delle istituzioni deve poter agire in piena libertà e serenità.

Lungi dall’intimidirci, simili episodi rafforzano ancora di più la nostra opera a sostegno della legalità e della cultura del rispetto.

Villa Castelli non si piegherà mai davanti a simili episodi, perché nessuna ombra sarà mai più forte della luce e del coraggio della nostra comunità”.

Nelle prossime ore sono attese ulteriori prese di posizione dal mondo istituzionale e politico, mentre gli investigatori continuano ad acquisire elementi utili, compresi i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’incendio.