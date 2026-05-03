Nel segno della memoria, del riconoscimento e della gratitudine verso chi ha lasciato un segno nella comunità brindisina, torna “Una serata tra le Stelle… dimenticate”, appuntamento ormai atteso che celebra donne e uomini capaci, con il proprio percorso umano, professionale e sociale, di contribuire alla crescita del territorio.

La quarta edizione dell’iniziativa si terrà venerdì 8 maggio 2026, con inizio alle ore 18, nel salone “M. M. Guadalupi” di Palazzo di Città, a Brindisi.

Anche quest’anno la manifestazione renderà omaggio a figure che, in ambiti diversi, hanno rappresentato punti di riferimento per la città, mantenendone vivo il ricordo attraverso una serata fatta di testimonianze, racconti ed emozioni.

I riconoscimenti saranno dedicati ad Antonello Carbonara, Annamaria De Castro, Vincenzo Elia, Carlo Faccini, Maria Fiume, Enzo Giuri, Alessandra Nocco, Monica Priore, Angelo Rammazzo, Titti Spinelli e Giuseppe Tasso.

Nel corso della serata saranno inoltre consegnati attestati di benemerenza a Maurizio De Virgiliis, Massimiliano Frigione e Lilly Mazzone, quale segno di apprezzamento per l’impegno e il contributo offerto alla comunità.

Ospite d’onore dell’edizione 2026 sarà Vincenzo Fanizza, protagonista di una carriera sportiva di alto livello e simbolo di determinazione, competenza e appartenenza al territorio.

“Una serata tra le Stelle… dimenticate” si conferma così un momento di memoria condivisa, capace di riportare al centro storie, volti e percorsi che continuano a parlare alla città, ricordando che alcune stelle, anche quando sembrano lontane, continuano a illuminare.