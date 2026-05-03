Va alla Proger Cassano Magnago Gara 1 della Semifinali dei Play-Off Scudetto, disputata nel pomeriggio di oggi al “Pala Tacca”, con la Junior Fasano protagonista di una gara dai due volti.

Decisamente favorevole ai padroni di casa si rivela infatti la prima frazione, che vede la formazione lombarda andare subito sul + 5 dopo 8’ (6-1), per poi volare al +7 già al 10’ (10-3).

Il gap tra le due squadre tocca anche le nove reti al 20’ (17-8), con i biancazzurri che però iniziano a mostrare segnali di ripresa nella parte finale del primo tempo, che si chiude sul 20-13.

Il Cassano impatta bene anche nella ripresa, ritornando sul +9 al 31’ (22-13), ma nei minuti seguenti cambia completamente l’inerzia del match, con la Junior che, si sblocca sì dopo ben 6’ dall’inizio del secondo tempo, realizzando però, grazie anche alle parate di Rossa, un break di 6-0 che la riporta in partita (22-19 al 43’).

Dopo 13’ minuti senza andare a segno, gli uomini di Bellotti tornano a muovere il tabellino al 44’ (23-19), pur continuando a subire il momento felice degli ospiti, che accorciano fino al -2 del 46’ (23-21). La paura per i bianco-amaranto passa solo nei dieci minuti conclusivi, con il break di 4-0 siglato tra 50’ e 56’ che porta il risultato dal 26-23 al 31-23 e che di fatto, spegne la fiamma della Junior, che prima della sirena finisce nuovamente sotto di 9 (33-24 al 27’), per poi ridurre il divario sino al 33-27 finale.

La serie si sposterà ora nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, che alle ore 20 di mercoledì prossimo, 6 maggio, ospiterà Gara 2 delle Semifinali Scudetto. L’obiettivo per Marrochi e compagni è chiaramente quello di allungare il confronto a Gara 3, con l’apporto del pubblico biancazzurro fondamentale per ribaltare ogni pronostico.

“I ragazzi hanno dato l’anima e non potevo chiedere di più – afferma il tecnico Vito Fovio a fine partita – Pur essendo arrivati a recuperare fino al meno due, il Cassano Magnago ha fatto valere la forza delle sue tante rotazioni a disposizione, cosa che purtroppo noi in questo momento non abbiamo. L’atteggiamento e la voglia di far bene non sono certo mancati, ed ora studieremo al meglio gli errori commessi oggi, per cercare di vincere mercoledì e tornare qui sabato prossimo a lottare per la Finale”.

Tabellino

Proger Cassano Magnago-Junior Fasano 33-27 (20-13 p.t.)

Proger Cassano Magnago: Fantinato 3, Dapiran 2, Savini 6, Moretti 2, Ostling 6, Monciardini, Mazza 7, Salvati, Dorio, Branca 5, Adami, Kabeer 2, Prevosti, Jezdimirovic, Volarevic, Riva. All.: Matteo Bellotti.

Junior Fasano: Rossa, Guarini, Corcione 1, Boggia, Leban 1, D. Somma 1, Dello Vicario Giacinti, Capozzoli 5, G. Somma 3, Neglia, Marrochi 4, Beorlegui 3, Codina Vivanco 9. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Loris Kurti-Michele Lazzari

Risultati di Gara 1 delle Semifinali dei Play-Off Scudetto: Proger Cassano Magnago-Junior Fasano, Raimond Sassari-Loacker Bozen Volksbank 26-21.

Gara 2 (6 maggio): Junior Fasano-Proger Cassano Magnago (ore 20), Loacker Bozen Volksbank-Raimond Sassari. Eventuale Gara 3 il 9 maggio.

Risultato di Gara 1 dei Play-Out: Brixen-Alperia Black Devils 27-28. Gara 2 a Merano il 9 maggio.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO