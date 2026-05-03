Una battaglia vera, giocata punto su punto, fatta di strappi e controstrappi, di cadute e risalite continue. La Dinamo accarezza a lungo il sogno di prendersi gara 1, sospinta da un PalaZumbo gremito, infuocato e trascinante, capace di spingerla a più riprese oltre le difficoltà: dal -11 del terzo quarto fino al vantaggio nel finale dei tempi regolamentari, passando per un’altra furiosa rimonta anche nell’overtime. Alla fine però è l’Esperia Cagliari a spuntarla 87-91 dopo un supplementare, conquistando il primo round della serie al termine di una sfida durissima e decisa solo negli ultimi secondi. Prestazione di altissimo livello per Alfonso Di Ianni, autore di una doppia doppia da 23 punti, 14 rimbalzi e 34 di valutazione; Gonzalez ne aggiunge 20, Sapiega 17 e Stankovic 15.

Coach Cristofaro conferma il quintetto composto da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. L’avvio è equilibrato, con Cagliari che prova subito a colpire dalla distanza con Frattoni, ma la Dinamo risponde con efficacia grazie alla presenza interna di Pulli e alla mano calda di Sapiega. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma sono i padroni di casa a chiudere avanti il primo quarto sul 23-19 con una tripla di Gonzalez. Nel secondo periodo il copione non cambia: ritmo alto e continui botta e risposta. Stankovic firma il +3 (32-29), ma nel finale è Cagliari a trovare maggiore continuità: prima il sorpasso firmato ancora da Frattoni, poi il canestro di Picciau che manda gli ospiti all’intervallo avanti 39-42.

Al rientro dagli spogliatoi i sardi alzano ulteriormente l’intensità e piazzano un parziale di 12-4 che vale il primo vantaggio in doppia cifra (43-54). La Dinamo però non si disunisce: Di Ianni suona la carica e, insieme a Stankovic e Sapiega, guida la rimonta fino al -3 (55-58). Alla terza sirena il punteggio resta apertissimo sul 57-60. L’ultimo quarto è una battaglia. Nonostante un nuovo tentativo di allungo di Cagliari, che si riporta sul +6, i biancazzurri restano agganciati grazie a un Sapiega consistente e continuo. Di Ianni prima impatta a quota 67, poi firma la tripla del sorpasso (75-74) a meno di un minuto dalla fine. Il finale è incandescente: Manca segna un canestro pesante, Gonzalez è glaciale dalla lunetta per il 77-76, poi Sapiega fa 1/2 ai liberi. Con 5 secondi sul cronometro è però Frattoni a trovare il canestro del 78-78 che manda la sfida all’overtime. Nel supplementare Cagliari prova a scappare, sfruttando anche un ingeneroso e discusso fallo antisportivo fischiato a Pulli a gioco fermo, che contribuisce a indirizzare l’inerzia. I sardi toccano il +7 con Pacciau, ma la Dinamo reagisce ancora: tripla di Di Ianni e liberi di Costabile per tornare a un solo possesso (87-89). Nell’ultima azione è ancora Di Ianni a costruirsi il tiro della vittoria, ma la conclusione non va a segno; dalla lunetta Giordano chiude i conti fissando l’87-91 finale.

La serie ora si sposta in Sardegna: gara 2 è in programma mercoledì 6 maggio alle 20:30 al PalaPirastu, con la Dinamo chiamata a ripartire dalla grande prova offerta in questa gara 1.

Dinamo Basket Brindisi-Esperia Olimpia Cagliari 87-91 (23-19; 39-42; 57-69; 78-78; 87-91dts)

Dinamo Brindisi: Greco 1, Costabile 2, Stankovic 15, Pulli 6, Gonzalez 20, Di Ianni 23, Sapiega 17, Cissè 3, Mazzeo ne, Sannelli ne, Paciulli n3. Coach: Cristofaro

Esperia Cagliari: Manca 6, Cabriolu 2, Giordano 14, Potì 9, Frattoni 24, Thiam 2, Picciau 14, Locci

7, Pili 5, Morgillo 8. Coach: Manca Arbitri: Anselmi-Laveneziana

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi