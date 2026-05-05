Ancora un importante successo per la “Pennetta Rosa” Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo, protagonista nello scorso fine settimana ai Campionati Interregionali “Forme”, disputati al PalaErcole di Policoro, in provincia di Matera, e riservati alle categorie Individuali, All Star, Parataekwondo e Free Style.

A guidare la spedizione il direttore tecnico della società, il Grand Master Cosimo Spinelli, cintura nera 9° Dan, accompagnato da quattro suoi atleti, tutti capaci di conquistare il podio in una manifestazione che ha visto la partecipazione di 30 società sportive e circa 400 atleti provenienti da diverse regioni italiane. L’elevato numero di iscritti ha portato lo svolgimento delle gare su tre aree di combattimento, con competizioni protrattesi per circa 18 ore.

Grande emozione prima della prova del maestro Spinelli, omaggiato pubblicamente dal presidente del Comitato Regionale Basilicata, Tommaso Petrelli, che davanti a un PalaErcole gremito ha voluto sottolinearne il valore umano e sportivo, definendolo un punto di riferimento per le nuove generazioni e una delle figure più rappresentative del taekwondo pugliese.

Per Spinelli è arrivata un’altra straordinaria conferma: con il successo di Policoro ha conquistato il suo 25° titolo interregionale, totalizzando 725 punti, arricchendo ulteriormente un palmarès impressionante costruito in 52 anni di insegnamento e 20 anni di attività agonistica, con 107 podi complessivi.

Ricco anche il bottino della Pennetta Rosa, che torna a casa con cinque medaglie:

🥇 Oro per Grand Master Cosimo Spinelli

🥈 Argento per Sonia Ferraro ed Edoardo Melileo

🥉 Bronzo per Federico Mevoli e Gemma Francesca Moroni

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione, dal consiglio direttivo e dai genitori degli atleti, che hanno voluto complimentarsi con il maestro Spinelli per il lavoro svolto e per la preparazione tecnica che continua a portare i giovani atleti al raggiungimento di traguardi sempre più prestigiosi.