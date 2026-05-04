“Un solo punto nascita per un territorio di oltre 400 abitanti da oltre tre anni, medici e primari in fuga ogni giorno, reparti che chiudono, e quasi 60 milioni di euro di perdite nel 2025: questa la fotografia dell’Asl Brindisi.

“Questo il livello di assistenza che viene fornito ai cittadini di questa provincia dal centrosinistra regionale nel silenzio di chi dovrebbe difendere in maggioranza il territorio. E le nubi che si addensano giorno dopo giorno. Il centro di riabilitazione di neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica e la RSA di Ostuni passati dal privato al pubblico sono altri due esempi di scelte scellerate ed isteriche che hanno tenuto conto solo di beceri interessi elettorali ed elettoralistici.

“Il risultato? Aumento esponenziale dei costi che la direzione generale della asl si rifiuta di comunicare e un crollo importante dei servizi. Siamo la asl che in proporzione al numero di abitanti ha creato il peggiore risultato di esercizio nel 2025, con la ‘capacità’ di creare liste di attesa lunghissime dove non esistevano. Dove e come sono stati spesi, meglio sperperati tutti questi soldi? Chi sono i responsabili?. Domande senza risposta con i vertici dell’Asl Brindisi che continuano a rendersi irreperibili nelle commissioni consiliari”.