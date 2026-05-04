Dominio totale dell’Appia Rugby Brindisi nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, disputata domenica 3 maggio al campo di Sant’Elia. il XV brindisino supera con un netto 89-12 il Rugby Rende, imponendosi con una prestazione titanica e conquistando meritatamente l’accesso alla finale.

L’avvio di gara sorprende il pubblico di casa, accorso in gran numero al campo: è infatti il Rende a sbloccare il risultato con una meta che lascia presagire una sfida equilibrata. Ma la reazione dell’Appia è immediata e devastante. A dare il via alla rimonta è Greco, all’esordio assoluto su un campo da rugby, bravo a finalizzare un’azione ben costruita.

Da quel momento in poi è un monologo brindisino. Argentiero firma la meta del sorpasso, ma è costretto a uscire per infortunio proprio nell’azione della marcatura. L’episodio non rallenta minimamente i padroni di casa, che continuano a macinare gioco e punti: vanno a segno Rubino, Konaté (entrato in sostituzione proprio di Argentiero), Mangione e Ferrarese, chiudendo il primo tempo con un vantaggio rassicurante ma soprattutto una superiorità già evidente in ogni fase di gioco.

Nella ripresa il Rugby Rende prova a rientrare in partita trovando subito una meta, ma è solo un’illusione, perché l’Appia riprende immediatamente il controllo e dilaga. Konaté apre la serie delle mete del secondo tempo, seguito da D’Oria, ancora Konaté, quindi la doppietta di Papa, la cavalcata in meta di Ligorio e il sigillo finale, ancora di Konaté, protagonista assoluto della gara.

Proprio Zoumana Konaté si prende la scena come Man of the Match: partito dalla panchina, si rivela un autentico spacca-partita, devastante in attacco. Quando mette in moto le gambe, l’ivoriano di origine, diventa semplicemente inarrestabile!

Ma la vittoria è il frutto di una prestazione corale di altissimo livello. Al di là dei marcatori, in evidenza il pilone Brogno, così come Paiano e Ragusa, impeccabili dalla piazzola. Menzione speciale per la terza linea Della Rosa, sempre presente nei punti d’incontro e protagonista di numerosi placcaggi efficaci in difesa.

Il punteggio finale di 89-12 racconta solo in parte la netta predominanza dell’Appia Rugby Brindisi, superiore sotto ogni aspetto: fisico, tecnico e mentale. Una dimostrazione di forza che lancia un messaggio chiaro in vista dell’ultimo atto della stagione.

Ora i brindisini sono a un passo dalla Serie B: a separarli dalla storica promozione c’è soltanto la finale playoff contro il Trepuzzi, da disputarsi domenica 17 maggio. Un appuntamento decisivo che l’Appia affronterà con la consapevolezza e l’ambizione di poter coronare un percorso fin qui straordinario.



Addetto Stampa

Appia Rugby Brindisi