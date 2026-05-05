Tre arresti, cinque denunce e numerose verifiche tra centri urbani, aree della movida e attività commerciali. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi e condotto dalla Compagnia di Francavilla Fontana, con particolare attenzione alla sicurezza urbana, ai reati contro il patrimonio, alle truffe – soprattutto ai danni di anziani – e al rispetto delle norme in materia di circolazione stradale e sicurezza sul lavoro.

A Francavilla Fontana i militari della locale Stazione hanno eseguito due provvedimenti restrittivi. Una donna è stata arrestata in esecuzione di un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari: dovrà scontare oltre un anno e quattro mesi di reclusione per porto illegale di armi e reati contro il patrimonio commessi nel 2020 in provincia di Foggia. Arrestato anche un uomo, destinatario di un ordine di carcerazione domiciliare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, che dovrà espiare una pena di due anni per furto aggravato in concorso, commesso a Mesagne nel 2016.

Sempre a Francavilla Fontana sono scattate due denunce per truffa. Nel primo caso un uomo avrebbe convinto la vittima, fingendosi broker finanziario, a effettuare un bonifico da 250 euro per un investimento poi risultato inesistente. Nel secondo episodio, attraverso annunci online per la vendita di cosmetici, un altro uomo avrebbe ottenuto oltre 5mila euro senza mai consegnare la merce.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno invece denunciato un giovane per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente che ha coinvolto alcune auto in sosta: sottoposto ad alcoltest, è risultato con un tasso alcolemico pari a 1,62 grammi per litro. La patente è stata ritirata in vista della sospensione. Denunciato anche un uomo sorpreso a Oria alla guida senza patente, mai conseguita, già incappato nella stessa violazione nell’arco degli ultimi due anni.

A Torre Santa Susanna, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un giovane in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Brindisi: dovrà scontare cinque anni di reclusione per rapina continuata in concorso commessa nel 2021.

A Villa Castelli, infine, nel corso di un controllo congiunto con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto e con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, è stato denunciato e sanzionato amministrativamente il titolare di un’area di servizio con bar annesso. I militari avrebbero accertato diverse irregolarità, tra cui la presenza di un lavoratore in nero, omissioni nella formazione del personale addetto alla prevenzione incendi, mancato aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e carenze nell’applicazione delle procedure HACCP.

L’operazione, spiegano dall’Arma, rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alla criminalità diffusa portato avanti in maniera sistematica su tutto il territorio provinciale.