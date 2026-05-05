Nel panorama musicale brindisino si affaccia una nuova realtà: i Locked In 210, band composta da Marco Campanale e Giammarco Marinelli, due studenti universitari che hanno dato vita a un progetto dal sound originale, capace di fondere energia punk e atmosfere synth.

Lo scorso 17 aprile è uscito il loro primo album, The Lighthouse, un lavoro che presenta fin da subito un’identità sonora ben definita. L’apertura è affidata a Kall It Karma, brano che richiama l’immediatezza del pop-punk anni Duemila, arricchita da inserti sintetici che ne ampliano il respiro e lo rendono più contemporaneo.

L’album alterna momenti energici e passaggi più intimi: Daisy si distingue per il suo carattere al tempo stesso romantico e dinamico, con immagini evocative come “il tuo sorriso è la scintilla, tutto quello che ho bisogno”. Non mancano episodi più riflessivi come The Saint, che introduce atmosfere sognanti e psichedeliche, mentre tracce come Four Letter Verb riportano a sonorità punk contaminate da influenze elettroniche anni ’80 e ’90.

Con The Lighthouse, i Locked In 210 propongono un equilibrio tra suoni grezzi e rielaborazioni moderne, dimostrando una visione artistica già matura. Un progetto nato in una realtà locale ma capace di dialogare con un immaginario musicale internazionale costruito negli ultimi quarant’anni.

L’album è disponibile su Spotify e gratuitamente su SoundCloud.

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