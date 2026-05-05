La Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna ha ospitato nella mattina di oggi, martedì 5 maggio 2026, l’incontro di amministratori locali e stakeholder territoriali nel corso del quale l’Assessore regionale al Welfare, Cristian Casili, con la Direttrice del Dipartimento Welfare, Valentina Romano, ha presentato il VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028.

L’assessore Casili ha introdotto il concetto guida del Piano “Fare rete per creare valore” ed ha sottolineato la “dotazione finanziaria importante” del Piano medesimo che parte dalla osservazione della “glaciazione demografica” ed è chiamato ad affrontare problematiche relative alla solitudine, pensando ad una “personalizzazione del piano verso le sofferenze sociali ed economiche” e considerando che “l’invecchiamento attivo generi azioni e non venga considerato un peso”. “Quello che stiamo presentando è un Piano che intende creare un robusto welfare di comunità”, ha detto Casili. “Un che faccia uscire le debolezze dallo stereotipo del pietismo e metta al centro la dignità umana”. Casili ha anche parlato di “povertà e inclusione”, di “nuove povertà”, facendo riferimento alla “misura del tutto nuovo di microcredito sociale destinato alle famiglie”, confermando che “10 milioni di euro di impegni sono previsti sul fronte della violenza di genere” e che “resta importante il modello partecipativo e la coprogrettazione”, mai dimenticando che in Puglia “circa 5600 famiglie sono coinvolte in quelle che vengono considerate le fragilità estreme”.

A breve saranno gli uffici degli Ambiti ad affrontare la questione dei Piani territoriali e da più parti è stato chiesto un raccordo sinergico tra Ambiti e Uffici della Regione.