ARPAL Puglia ha lanciato una nuova iniziativa strategica per potenziare il servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro sul nostro territorio.

Da oggi, si ha la possibilità di rendere visibili le proprie competenze alle imprese locali attraverso gli elenchi di Pr.O.N.T.O. I.D.O. (Profili Occupabili nel Territorio Ora per l’Incrocio Domanda Offerta).

COSA SONO GLI ELENCHI ELENCHI SPECIALIZZATI?

Si tratta di manifestazioni di pronta disponibilità dedicate a specifici profili professionali: nel caso di offerte di lavoro in linea con la mansione per cui l’utente si propone, il nominativo verrà segnalato all’azienda in cerca di personale. Inoltre, attraverso un servizio di newsletter dedicato, l’utenza sarà costantemente aggiornata sulle opportunità lavorative.

Presso i Centri per l’Impiego dell’Ambito di Brindisi – Taranto sono attivi cinque elenchi specializzati e costantemente aggiornati di personale qualificato, relativi ai seguenti settori: giornalismo e comunicazione, agricoltura, turismo (professioni ho.re.ca.), lavoro di cura, telecomunicazioni.

COME ISCRIVERSI?

Compilare il form in pochi minuti e caricare il proprio curriculum vitae cliccando su questo link: https://forms.gle/8vkqPsKbRmQcqHwSA

N.B. Si fa presente che l’iscrizione agli elenchi di pronta disponibilità non comporta in alcun modo l’attribuzione di un diritto in ordine all’eventuale assunzione da parte di imprese o di Arpal Puglia, avendo la stessa il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse affinché il proprio nominativo venga segnalato ad aziende in cerca di personale per mansioni in linea con il profilo indicato, nonché per ricevere aggiornamenti su opportunità lavorative. Gli elenchi non pongono in essere alcuna procedura selettiva né prevedono alcuna graduatoria di merito, ma semplicemente individuano le persone da segnalare alle aziende per specifiche vacancy. L’invio dei nominativi ai datori e alle datrici di lavoro rientra nell’attività di preselezione di Arpal Puglia ed è subordinato alla verifica dei requisiti specifici richiesti nelle offerte. L’iscrizione rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a persone di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.

Per ulteriori informazioni o per supporto nella compilazione, rivolgersi al Centro per l’Impiego più vicino alla propria residenza:

Centro per l’Impiego di Brindisi

Telefono: 0831 1568068 int. 2

Email: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

Centro per l’Impiego di Mesagne

Telefono: 0833 1699140 int. 2

Email: cpi.mesagne@arpal.regione.puglia.it

Centro per l’Impiego di Ostuni

Telefono: 0831 1568001 int. 2

Email: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it

Centro per l’Impiego di Francavilla Fontana

Telefono: 0831 1568035 int. 2

Email: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it