Brindisi si stringe attorno alla famiglia Ninno per la scomparsa di Savino Ninno, venuto a mancare all’età di 70 anni, figura molto conosciuta e stimata in città, dove per anni ha gestito con passione e dedizione una storica attività di gastronomia, diventando per tanti clienti e amici un volto familiare, sempre cordiale, sorridente e pronto alla battuta.

Savino era conosciuto anche dal grande pubblico per essere il padre di Giuseppe Ninno, in arte “Mandrake”, tra i content creator e comici più seguiti del panorama pugliese e nazionale, capace di conquistare milioni di visualizzazioni sui social con sketch ironici ispirati alla vita quotidiana, ai personaggi di Brindisi e alle dinamiche familiari.

Proprio accanto al figlio, Savino aveva saputo ritagliarsi un posto speciale anche nel cuore del pubblico: aveva preso parte più volte ai suoi video, prestando volto, spontaneità e quella simpatia genuina che lo contraddistingueva, ed era presenza costante ai suoi spettacoli, in prima fila a sostenere con orgoglio il percorso artistico di Giuseppe.

A commuovere migliaia di persone è stato il messaggio pubblicato da Mandrake poche ore dopo la scomparsa del padre, parole intime, profonde, capaci di raccontare il legame autentico tra un figlio e suo padre.

“Ciao Papà”, scrive Giuseppe, affidando ai social un lungo saluto fatto di ricordi, risate, rimpianti per gli abbracci dati troppo raramente e per quella foto insieme mai scattata, trasformando il dolore personale in un messaggio universale: “Abbracciate vostro padre. Fatelo adesso. Fatelo subito. Fatelo ora. Andate e ditegli che lo amate da morire”.

I funerali saranno celebrati domani, domenica 10 maggio, alle ore 17 nella parrocchia di San Leucio (quartiere Minnuta).

La redazione di Brundisium.net esprime le più sentite condoglianze alla moglie Maria, ai figli Giuseppe e Mino e a tutti i familiari in questo momento di profondo dolore.