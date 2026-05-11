Importante riconoscimento per la giovanissima pianista Vittoria Castrignano, 11 anni, della città di Brindisi, che ha ottenuto il Primo Premio Assoluto con punteggio 100/100 alla 17ª edizione del Concorso Musicale Internazionale “Francavilla Fontana – Città degli Imperiali”, svoltosi sabato 9 maggio 2026.

Il concorso è organizzato dall’Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mus. – sezione di Francavilla Fontana, in collaborazione con il Comune di Francavilla Fontana e la Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e del Ministero della Cultura (MiC).

La giovane pianista ha partecipato nella Categoria B, distinguendosi per sensibilità interpretativa e preparazione musicale. Durante l’esibizione ha eseguito il Preludio in Do Minore BWV 999 di Johann Sebastian Bach e la Sonatina Op. 20 di Friedrich Kuhlau, ottenendo il massimo punteggio dalla giuria.

Il percorso di crescita musicale della 11enne è seguito da due anni dalla pianista concertista Gran Maestro Aksinja Gioia Xhoja, sua insegnante e guida artistica, con la quale affronta un lavoro costante di approfondimento tecnico, interpretativo ed espressivo. Un percorso formativo attento e strutturato che ha contribuito in modo significativo alla maturazione musicale della giovane pianista.

Nonostante i numerosi impegni, legati anche al recente ingresso nella scuola secondaria ad indirizzo musicale, la giovane dedica gran parte del proprio tempo libero allo studio del pianoforte, coltivando con passione anche lo studio del canto. Dotata di orecchio assoluto e cresciuta in un ambiente familiare legato alla musica — il padre è batterista — concilia con costanza studi scolastici e percorso artistico.

Il risultato ottenuto al concorso rappresenta un importante riconoscimento del suo impegno, della sua dedizione e della passione per la musica.