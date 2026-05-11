Il Club per l’UNESCO di Brindisi e il Polo Biblio-Museale di Brindisi organizzano per martedì 12 maggio 2026 alle ore 17,00 presso il Museo Ribezzo in piazza Duomo 7, un incontro per parlare de:

“Le secolari processioni in Italia e nel mondo – Il Corpus Domini col cavallo parato a Brindisi”

la relazione, tenuta da Antonio Caputo della Società Storia Patria per la Puglia-Brindisi, sarà preceduta dai saluti del Presidente del Club per l’UNESCO di Brindisi, Mario Criscuolo. La relazione sarà accompagnata dalla proiezione di slides a cura di Claudio Lacorte.

La tradizione plurisecolare della processione del “Cavallo Parato” trae inizio da fatti storici realmente accaduti ed ha di diritto un posto d’onore nella storia millenaria della città di Brindisi, un evento storico fortemente identitario.

Con tale tradizione, trascritta per la prima volta da Giovanni Maria Moricino sul finire del XVI secolo, è stata legittimata la dignità conferita agli arcivescovi di Brindisi di condurre a cavallo l’ostensorio durante la processione del Corpus Domini mentre le autorità civili tengono le briglie e le staffe. Gli elementi costitutivi di questa tradizione conducono alla circostanza che a Brindisi le crociate vengano ricordate, nelle forme del Cavallo parato – così viene denominata la processione del Corpus Domini – non per i suoi guerrieri ma per i suoi Santi.

E’ insito nella processione del “Cavallo Parato” un messaggio di pace, costitutiva dell’identità cittadina, che non può smarrirsi in un momento storico quale l’attuale; la tradizione, non il folklore, vive nel presente della città e, al tempo stesso, si proietta nel futuro. Auspichiamo per questo una soluzione di continuità dopo circa ottocento anni di svolgimento.