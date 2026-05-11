Il Villaggio Pescatori rappresenta uno degli scorci più caratteristici e suggestivi della nostra città. Un luogo che negli ultimi anni ha visto importanti interventi di riqualificazione, ma che oggi necessita di maggiore attenzione sotto il profilo della manutenzione, della sicurezza e del decoro urbano.

Riteniamo doveroso evidenziare alcune criticità riscontrate in questi giorni: segnaletica turistica divelta e lasciata a terra, assenza di cestini gettacarte, elementi di arredo urbano deteriorati e diversi “segna passi” lungo la banchina che conduce al sacrario del Monumento al Marinaio non funzionanti, con evidenti problematiche legate anche alla sicurezza.

Su questi aspetti intendiamo avviare una collaborazione concreta con l’Amministrazione comunale affinché, per quanto di competenza comunale, si possa intervenire tempestivamente attraverso il ripristino della segnaletica turistica, l’installazione di cestini e servizi utili a cittadini e visitatori, facendosi inoltre promotrice nei confronti della STP della richiesta di sostituzione della struttura del Villaggio Pescatori presso cui fa sosta la motobarca, le cui basi, corrose dalla ruggine ed aperte in diversi punti, risultano oggi in condizioni di deterioramento avanzato.

Allo stesso tempo chiediamo all’Autorità di Sistema Portuale, che ha competenza diretta sull’area del Villaggio Pescatori, di intervenire rapidamente per il ripristino dell’illuminazione segna-passo e per garantire condizioni adeguate di sicurezza e manutenzione lungo tutta la banchina.

Resta inoltre non più rinviabile il tema dei controlli sugli accessi. Nonostante i divieti esistenti, continuano a registrarsi auto in sosta non autorizzata nel piazzale e moto che percorrono il lungomare mettendo a rischio pedoni, famiglie e turisti.

Per questo proporremo l’installazione di un varco elettronico, interfacciandoci con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, poiché la banchina ricade all’interno dell’area portuale demaniale gestita dalla stessa Autorità. Si tratta infatti di aree sottoposte alla disciplina del demanio marittimo-portuale e, pertanto, la competenza primaria sulla regolamentazione degli accessi e sull’installazione di infrastrutture di controllo spetta proprio all’Autorità Portuale.

Contestualmente impegneremo il Comune di Brindisi ad avviare il percorso amministrativo necessario per trasformare l’area del Villaggio Pescatori in Area Pedonale Urbana, così da garantire una reale tutela della sicurezza, del decoro e della piena fruibilità pedonale di uno dei luoghi più simbolo della nostra città.

Criticare quando serve, ma collaborare per risolvere i problemi: è questo il senso del nostro impegno per Brindisi.

Lino Luperti (Uguaglianza cittadina)

Michelangelo Greco (Movimento Regione Salento)

Jacopo Sticchi e Rino Giannace (Per sempre Brindisi)