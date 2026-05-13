Si terrà lunedì 19 maggio, dalle ore 10 alle 13, nella sede della Regione Puglia di Brindisi, in via Tor Pisana, l’iniziativa “Barriere Zero: strumenti e incentivi per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità”, promossa da ARPAL Puglia in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione Puglia e con il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

L’appuntamento, ospitato nella Sala Conferenze del Palazzo della Regione di Brindisi, sarà dedicato al confronto sulle politiche attive e sugli strumenti messi in campo a livello regionale per favorire il diritto al lavoro e una piena partecipazione delle persone con disabilità al mondo produttivo.

Nel corso della mattinata saranno approfonditi i temi legati ai nuovi avvisi regionali, alle misure di tutela dei lavoratori, agli incentivi per l’inserimento occupazionale e alle azioni necessarie per garantire percorsi professionali di qualità, valorizzando il contributo della rete territoriale.

All’incontro prenderanno parte anche il Garante regionale per le persone con disabilità, rappresentanti di INAIL di Brindisi e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

L’iniziativa, rivolta a istituzioni, professionisti, imprese e parti sociali, è accreditata ai fini della formazione continua per i Consulenti del Lavoro e punta ad accendere i riflettori su un tema centrale per la crescita sociale ed economica del territorio.