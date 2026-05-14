“Essere ibridi. Professioni, Luoghi e Servizi”: il libro di Francesco De Biase e Alma Gentinetta presentato a Brindisi

Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 17:30, presso la Biblioteca del vicolo, Santa Spazio Culturale Ex convento di Santa Chiara, via Santa Chiara 2, Brindisi, si terrà la presentazione del volume “Essere ibridi: Professioni, Luoghi e Servizi”, a cura di Francesco De Biase e Alma Gentinetta, edito da FrancoAngeli.

L’iniziativa rientra nel programma de Il Maggio dei Libri ed è organizzata in collaborazione con la Biblioteca del Vicolo, Santa Spazio Culturale e le Case di Quartiere di Brindisi.

All’incontro interverranno i curatori del libro, Francesco De Biase e Alma Gentinetta, insieme a ospiti di rilievo:

– Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi;

– Gelsomina Macchitella, Dirigente della Programmazione Economica e Sviluppo del Comune di Brindisi;

– Carlo Ferretti, dello Spazio 13 – Urban Center di Bari;

– Francesco Mauro, del Santa Spazio Culturale – Casa di Quartiere di Brindisi;

– Rossella Tricarico, della Manifattura Knos di Lecce.

Modererà la giornalista Marilù Mastrogiovanni.

Il volume affronta il tema delle professioni, dei luoghi e dei servizi culturali nell’era della complessità, esplorando i nuovi profili ibridi che abitano gli spazi della cultura contemporanea. Un contributo corale, arricchito dai racconti di numerosi autori, che offre una riflessione aggiornata sul futuro delle istituzioni e degli operatori culturali.

L’ingresso è libero.

Per info:

info@biblitoecadelvicolo.it

tel. 0831 15 61 076

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Yeahjasi Brindisi A.P.S.

Circolo ARCI