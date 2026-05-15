Si è svolta a Roma presso la sede di CNA la cerimonia nazionale del Premio “Artigiani in Classe”, dedicato alle migliori idee d’impresa elaborate dagli studenti con il supporto di tutor artigiani, nell’ambito del Progetto Scuola con il Ministro Giuseppe Valditara. Il progetto “Seconda Luce: eco-gioielli tra vetro di recupero e stampa 3D”, ideato dalla classe IV B SIA dell’Istituto Tecnico Economico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, si aggiudica il primo premio su una selezione di 37 progetti nazionali. Sostenibilità, riuso, radicamento territoriale, innovazione fra le motivazioni che hanno portato la scuola al successo.

Il Premio “Artigianato e Scuola 2026” è stato rivolto a tutti gli studenti del IV e V anno degli istituti tecnici, professionali e ITS, con l’obiettivo di sviluppare idee d’impresa insieme a tutor artigiani. Il percorso ha previsto una prima fase territoriale curata dalle CNA locali con incontri nelle scuole, individuazione dei tutor, monitoraggio e presentazione dei progetti con video illustrativi; successivamente, una giuria territoriale ha selezionato un solo progetto per provincia che è stato poi candidato alla finale nazionale a Roma.

“Il contest nasce per valorizzare il Protocollo d’Intesa tra CNA Nazionale e Ministero dell’Istruzione e del Merito, spiega Sonia Rubini Direttore di Cna Brindisi Taranto, che promuove il saper fare, i mestieri artigiani e il rapporto tra scuola, lavoro e impresa e prevede integrazioni nei programmi scolastici, attraverso attività esperienziali e di orientamento in collaborazione con maestri artigiani, il sostegno alla costituzione di ITS nel settore artigiano e il Premio “Artigianato e Scuola”, ispirato al modello del Premio Cambiamenti. Con questa iniziativa, CNA Nazionale e Fondazione ECIPA intendono promuovere un modello educativo orientato alla scoperta dei mestieri artigiani, alla valorizzazione delle competenze pratiche e alla costruzione di nuove opportunità professionali per le giovani generazioni.

A ritirare il premio era presente la delegazione pugliese delle realtà che hanno accompagnato e sostenuto il percorso alla base del progetto vincitore. Per l’Istituto Tecnico Economico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne hanno partecipato il prof. Vincenzo Caforio e tre studenti in rappresentanza della classe IV B SIA: Simone Saracino, Alessia Xhelo e Mattia Carrieri. Ad accompagnarli: Vanessa Coppola, presidente dei Giovani Imprenditori CNA Brindisi Taranto e Vicepresidente Nazionale; Raffaella Ferreri, Project Manager The Qube; Chiara Spalluto, coordinatrice giovani imprenditori CNA Brindisi Taranto.

Seconda Luce è una linea di eco-gioielli che unisce sostenibilità, artigianato e tecnologie digitali: il progetto recupera il vetro di scarto dei pannelli fotovoltaici, trasformandolo in elementi decorativi, e utilizza la stampa 3D del FabLab scolastico per realizzare basi e componenti personalizzabili. Nato a Mesagne, il percorso mette in rete scuola, impresa e artigianato attraverso la cooperativa scolastica del FabLab, l’incubatore certificato The Qube, l’artigiana Maria Concetta Malorzo e l’azienda Rejection Srl di Mary Capodieci, valorizzando materiali di recupero, competenze digitali e opportunità concrete di orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità.

Il lavoro svolto a scuola è stato coordinato dal Dirigente Scolastico Mario Romano Palmisano, insieme al prof. Vincenzo Caforio e alla prof.ssa Donatella Andriola, coinvolgendo l’intera classe composta da 14 studenti. Le attività sono state realizzate in un ambiente didattico dotato di strumenti informatici e tecnologie di manifattura digitale, che hanno permesso agli studenti di sviluppare concretamente l’idea progettuale.

“Questa premiazione nazionale rappresenta un riconoscimento importante per il percorso svolto dagli studenti e conferma il valore delle esperienze capaci di avvicinare scuola, artigianato, impresa e innovazione. Seconda Luce dimostra come un progetto nato in ambito scolastico possa trasformarsi in una proposta concreta, in grado di generare valore, promuovere la cultura del riuso e rafforzare il legame tra formazione e territorio”, conclude la brindisina Vanessa Coppola Vicepresidente Nazionale CNA Giovani Imprenditori.