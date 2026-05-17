Si terrà martedì 19 maggio 2026, a partire dalle ore 10:30, presso l’IPSSS Morvillo Falcone – Bassi di Brindisi, l’evento commemorativo “Ricordando Melissa”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di una giovane vita spezzata troppo presto, trasformando il dolore in occasione di riflessione condivisa e vicinanza alla famiglia

La manifestazione, alla presenza dei genitori di Melissa e di numerose autorità civili, religiose e istituzionali del territorio, prenderà il via nell’atrio esterno dell’Istituto con i saluti della Dirigente Scolastica, dott.ssa Irene Esposito, accompagnati dagli interventi corali degli studenti degli Istituti Comprensivi, Carducci-Materdona e Giovanni XXIII-Moro di Mesagne.

A seguire interverranno il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e Sua Eccellenza l’Arcivescovo Mons. Giovanni Intini.

Nel corso della mattinata, il ricordo di Melissa sarà scandito da brani e voci a cura del maestro Maurizio Morello, accompagnato dalla pianista Aksjnia Xoja, del maestro Arturo Pedone, accompagnato dal musicista Gabriele Solazzo e della prof.ssa Elisabetta Guido.

Nel corso della cerimonia sarà messo a dimora un albero di Paulownia, simbolo di rinascita, memoria e speranza, quale segno tangibile del ricordo di Melissa.

Verrà, inoltre, presentato l’“Abito della Pace”, realizzato dagli studenti dell’IPSSS Morvillo Falcone – Bassi, testimonianza concreta dell’impegno delle nuove generazioni nella diffusione dei valori della coesione, del dialogo e della convivenza civile.

Nella fase conclusiva dell’evento, dedicata ai temi della solidarietà sociale e dell’inclusione scolastica, sarà presentata l’attività dell’Autoemoteca della ASL di Brindisi, impegnata nella raccolta itinerante di sangue sul territorio provinciale in collaborazione con AVIS e con il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Perrino, con la possibilità per i partecipanti di aderire direttamente alla donazione.

A seguire, sarà illustrato e sottoscritto il Protocollo d’Intesa della rete dello Sportello Autismo “Blue Heart” e dello Sportello di ascolto per la Sindrome di Tourette, iniziativa che conferma il ruolo dell’Istituto, quale punto di riferimento provinciale per l’inclusione scolastica, il sostegno alle famiglie e la promozione di una cultura educativa sempre più accogliente, competente e attenta ai bisogni delle persone.

“Ricordando Melissa” vuole essere non solo un momento commemorativo, ma anche un forte messaggio collettivo di memoria attiva, responsabilità civile e speranza rivolto alle nuove generazioni.