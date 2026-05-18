Dopo la riconferma di coach Totero la dirigenza gialloblu fasanese riconferma nel ruolo di primo assistent coach Giuseppe Catapano e Pietro Tanzarella nel ruolo di secondo assistent coach.

Coach Giuseppe Catapano nella Olio Pantaleo Fasano che dal 2019 mette tutta la sua esperienza a disposizione della società fasanese: dalla prima squadra ai vari settori giovanili. È nella città di Taranto, che gli ha dato sia i natali anagrafici che sportivi, che coach Catapano affina la sua passione da allenatore prendendo in carica alcuni settori giovanili della Prisma Taranto di Serie A1. Dal maschile il salto nel volley femminile con svariate esperienze. Da sottolineare quella maturata in Ungheria presso il Nyiregyhaza (A1) mentre affinava la sua grande passione come addestratore di mammiferi marini. Nel 2019 l’arrivo nel volley fasanese, allora militante in Serie C, che lo ha portato ad essere parte attiva di tutti i grandi successi della Olio Pantaleo, oggi protagonista in Serie A2.

“Sono felice di continuare questa bella avventura a Fasano al fianco di coach Paolo Totero e di tutto lo staff tecnico con il quale in questi anni abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo grande risultato. Fasano rappresenta un punto importante per la mia carriera, accrescendo anno dopo anno la mia passione per questo sport bellissimo. Siamo già pronti ad accogliere le ragazze che formeranno il nuovo roster della Olio Pantaleo per difendere questa Serie A2 meritatamente conquistata e riconfermata. Grazie a tutti per la fiducia, al nostro sponsor Oleifici Nicola Pantaleo s.p.a. e ai nostri punti di riferimento per eccellenza come Renzo Abete e Micaela Cofano che ci permettono di vivere questo sogno”.



La Olio Pantaleo Fasano in campo per definire il nuovo assetto dello staff tecnico che nella prossima stagione sportiva affiancherà coach Paolo Totero nella gestione del nuovo roster gialloblù. Riconfermato nel suo ruolo di coach in seconda Pietro Tanzarella, al suo quinto mandato sulla panchina della società fasanese capeggiata dal presidente Renzo Abete. Appena 31 anni con un curriculum di tutto rispetto. Una carriera sbocciata nel 2015 quando da studente universitario entra a far parte del team della Bartoccini Perugia, e successivamente nella Trasimeno Volley. Nel 2022 l’arrivo in quel di Fasano dove ricopre subito il ruolo di allenatore in seconda. Esordio importante al fianco di coach Totero che in 4 anni lo ha visto conquistare due vittorie di campionato (B2-B1) secondo e terzo posto delle rispettive Coppa Italia di categoria e la strepitosa salvezza nello scorso campionato di Serie A2. Un successo in crescendo per il giovane allenatore, impegnato proficuamente anche nei vari settori giovanili della società fasanese.

“Sono contento e onorato di continuare a collaborare con la Olio Pantaleo Fasano, e vorrei ringraziare la famiglia Nicola e Amalia Pantaleo, il presidente Renzo Abete, il ds Micaela Cofano e mister Paolo Totero, per la fiducia che ripongono in me da diversi anni. Iniziare il mio quinto anno consecutivo con questa maglia è per me motivo di immenso orgoglio. Questa società è diventata ormai una seconda famiglia e il legame che si è creato con l’ambiente va oltre il semplice aspetto professionale. Sento ancora la stessa carica del primo giorno, con in più la consapevolezza e l’esperienza maturate in questi anni trascorsi insieme. Non vedo l’ora di tornare in palestra per dare il mio contributo al raggiungimento dei nostri obiettivi e far divertire il nostro pubblico.”

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