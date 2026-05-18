Un intero anno scolastico dedicato a un obiettivo fondamentale per il futuro del nostro pianeta: il diritto all’istruzione di qualità per tutti. L’Istituto Comprensivo “Ruggero De Simone” di San Pietro Vernotico, con la Dirigente Loreta Chirizzi, ha scelto di lavorare sull’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030, che promuove un’istruzione inclusiva, equa e di qualità, come strumento essenziale per esocietà pacifiche, giuste e sostenibili. Un percorso educativo trasversale che ha coinvolto tutti gli ordini di scuola – dall’infanzia alla secondaria di primo grado – e che ha intrecciato il tema della pace e dell’istruzione con tutte le discipline e le attività didattiche.

Attraverso letture, racconti, riflessioni, attività laboratoriali, esperimenti scientifici, produzioni artistiche, percorsi di educazione civica, attività di coding e momenti di confronto, gli alunni hanno scoperto il valore della pace come impegno quotidiano, fatto di rispetto, ascolto, collaborazione e conoscenza. La matematica ha aiutato a comprendere le disuguaglianze nel mondo, le scienze hanno fatto riflettere sulla cura del pianeta, l’arte ha dato forma ai sogni di un mondo migliore, la musica ha unito le voci in canti di speranza. Ogni disciplina è diventata un’occasione per costruire significati profondi e condivisi.

Tra le attività più significative del progetto spicca la realizzazione di un grande pannello raffigurante il simbolo della pace, creato con la tecnica del Pixel-Tappo, un’innovazione didattica ideata e sviluppata da un docente referente del coding dell’Istituto. Il pannello, composto da molti di tappi colorati posizionati come pixel, rappresenta non solo un’opera d’arte collettiva, ma anche un potente messaggio di unione, creatività e sostenibilità. Esso sarà portato con orgoglio dagli alunni durante il Flash-Mob del 18 maggio. Il percorso si concluderà lunedì 18 maggio con un grande Flash-Mob che vedrà protagonisti tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. Il corteo partirà alle ore 9.30 da Piazzale della Chiesa Degli Angeli a San Pietro Vernotico e si snoderà lungo Via Brindisi, per concludersi in Piazza, dove si terrà un momento finale con canti e performance corali. Durante la manifestazione, gli alunni porteranno con sé il pannello del simbolo della pace, espressione concreta del lavoro svolto con entusiasmo e collaborazione durante tutto l’anno.

“Educare per costruire la pace” non è stato solo un progetto, ma un vero e proprio cammino di crescita umana e civile, che ha coinvolto studenti, docenti e famiglie in una visione comune: quella di una scuola che prepara non solo al sapere, ma soprattutto alla vita, alla convivenza e alla responsabilità verso il mondo. L’Istituto Comprensivo “Ruggero De Simone” continua così a proporsi come una comunità educante attenta ai temi globali e radicata nei valori della pace, dell’inclusione e della sostenibilità.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare alla mattinata del 18 maggio (lunedì) per condividere insieme questo messaggio di speranza e impegno per un futuro migliore. Perché la pace si costruisce ogni giorno, anche a scuola.