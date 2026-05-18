La Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, in collaborazione con il Polo Biblio Museale Ribezzo di Brindisi e la Fondazione Di Giulio, promuove la presentazione del libro “La ragazza di Vicolo Pandolfini” di Nando dalla Chiesa.

L’appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio alle ore 18.30 presso il Museo Ribezzo, in Piazza Duomo a Brindisi.

Il volume racconta una storia d’amore lunga cinquant’anni, attraversata dal tempo e dalle sue ferite, “nella buona e nella cattiva sorte”. Un legame che, come scrive l’autore, continua a vivere nella memoria e nella sensibilità quotidiana: nei profumi dei gelsomini, nell’odore del mare, nei richiami della musica e nelle immagini simboliche che riattivano la presenza dell’amata, fino alla costruzione di quella che l’autore definisce “l’infinito provvisorio”, spazio emotivo in cui il ricordo si trasforma in permanenza affettiva attraverso le generazioni.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno Emilia Mannozzi, direttore del Polo Biblio Museale di Brindisi, Viviana Matrangola, già membro dell’Ufficio di Presidenza di Libera e responsabile di Libera Memoria, lo stesso Nando dalla Chiesa, autore del libro e presidente della Scuola di Formazione Caponnetto, e Raffaella Argentieri, vicepresidente nazionale della Scuola Caponnetto.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione culturale e di approfondimento civile portato avanti dalla Scuola di Formazione Caponnetto, da anni impegnata nella diffusione dei valori della legalità e della memoria.