Domenica 24 maggio Giornata Europea dei Parchi sarà vissuta a Brindisi nel parco CILLARESE, parco terminale archeologico, storico ed ambientale dell’Appia, d’intesa con l’Amministrazione comunale e il Consorzio ASI di Brindisi.

È prevista una congiunzione ideale con il Parco dell’Appia antica di Roma, inizio della via consolare iscritta nel patrimonio UNESCO il 27 luglio del 2024 dove convivono il parco naturale e uno dei più importanti parchi archeologici italiani.

Il parco terminale dell’Appia a Brindisi nel Cillarese, costituito ora da un parco urbano e da un bacino irriguo, diventato un’oasi di grande rilevanza ambientale e faunistica, era il punto di congiunzione dell’Appia Claudia e dell’Appia Traiana.

I due parchi dell’Appia di Roma e di Brindisi devono essere il punto di partenza e quello di arrivo nella programmazione del piano di gestione e della governance del sito UNESCO della Via Appia, che si stanno definendo in queste settimane.

I 75 comuni riconosciuti nell’atto di iscrizione dell’Appia nella Lista del Patrimonio Mondiale si stanno costituendo in sette Coordinamenti territoriali, con Roma al centro del coordinamento Appia Lazio 1 e Brindisi al centro del coordinamento Appia Puglia 2. La governance generale sarà garantita da un’associazione nazionale, espressa dai sette coordinamenti territoriali.

Sono in corso una serie di iniziative che stanno portando a costruire una rete delle scuole per l’Appia e anche reti imprenditoriali, fra le quali, significativa, è l’Appia Wine Road costituita a Brindisi da sette cantine situate lungo i tratti terminali dell’Appia.

Domenica 24 maggio il parco CILLARESE mostrerà le sue valenze naturali e le grandi potenzialità archeologiche, storiche, culturali e turistiche come parco terminale dell’Appia e dei tratti terminali dell’Appia Claudia e dell’Appia Traiana.

Nella mattinata di domenica 24 maggio sono previste a visite guidate nel parco urbano e nell’oasi, laboratori per bambini, attività esperienziali che dimostrino come un parco possa essere a misura di tutti, attività inerenti alla storia del vino e dell’olio e lo spettacolo del Gruppo Sbandieratori di Carovigno.

Sabato 23 maggio mattina alle ore 10,00 avrà luogo presso ex Convento di Santa Chiara la conferenza stampa, che servirà a mettere a fuoco l’idea progettuale del Parco terminale archeologico, storico ed ambientale, già recepita dalla Giunta comunale nel 2024. Presente il sindaco Giuseppe Marchionna.

Il programma di dettaglio sarà diffuso nei prossimi giorni.



Rete delle Associazioni e delle Organizzazioni per la Via Appia Regina Viarum