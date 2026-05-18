“La promozione in Serie B dell’Appia Rugby Brindisi rappresenta una bellissima notizia per lo sport brindisino e per un movimento che, con sacrificio, passione e competenza, sta tornando a occupare il posto che merita nella vita sportiva e sociale della nostra città.

Questo risultato riaccende entusiasmo, orgoglio e senso di appartenenza attorno a uno sport che a Brindisi ha scritto pagine importanti, contribuendo per anni a diffondere valori autentici come rispetto, disciplina, inclusione, spirito di squadra e coesione sociale, soprattutto tra i più giovani.

In questa storia il nome di Alfredo Malcarne occupa un posto speciale. Da storico presidente della Nafta Brindisi è stato uno dei principali artefici della crescita del rugby cittadino, accompagnandone gli anni più belli e contribuendo a fare di questo sport un punto di riferimento per intere generazioni.

Ho avuto il privilegio di condividere con Alfredo tante trasferte, tanti momenti, tante emozioni legate al rugby. Chi lo ha conosciuto sa bene quanto fosse competente, pragmatico, generoso e quanto abbia sempre messo passione, visione e concretezza al servizio della comunità.

Per questo credo che oggi, nel momento in cui il rugby brindisino torna a regalare soddisfazioni, sia arrivato il momento di compiere un gesto semplice ma carico di significato.

Torno a rivolgere all’amministrazione comunale e al sindaco Giuseppe Marchionna la proposta di intitolare il campo di rugby del quartiere Sant’Elia ad Alfredo Malcarne.

Sarebbe un atto di memoria, di riconoscenza e, soprattutto, un messaggio forte per le nuove generazioni.”



Maurizio Pesari, Partito Democratico Brindisi