Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Cellino San Marco, in Via Napoli 2, sarà inaugurato il nuovo Sportello Impresa Donna, promosso da Impresa Donna Confesercenti Brindisi, in collaborazione con il Comune di Cellino San Marco.

Un nuovo punto di riferimento per l’imprenditoria femminile sul territorio. Lo sportello nasce con l’obiettivo di offrire ascolto, orientamento e supporto concreto alle donne che desiderano avviare, rafforzare o sviluppare un’attività imprenditoriale, creando una rete territoriale capace di valorizzare competenze, idee e opportunità.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso portato avanti da Impresa Donna Confesercenti Brindisi per costruire una presenza concreta nei comuni della provincia, attraverso sportelli territoriali, formazione, informazione e occasioni di confronto dedicate all’imprenditoria femminile.

Ad introdurre sarà Marina Del Foro, vicesindaco del Comune di Cellino San Marco. Seguiranno gli interventi di:

* Luciana Delle Donne, fondatrice di “Made in Carcere”, realtà simbolo di impresa etica e inclusione sociale;

* Maria Elisabetta Caputo, Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi

Porteranno i saluti istituzionali:

* Elio Ciccarese, Presidente della Provincia di Brindisi;

* Marco Marra, Sindaco di Cellino San Marco;

* Michele Piccirillo; Presidente Confesercenti Brindisi

* Divina Greco, Coordinatrice di Impresa Donna Confesercenti Brindisi.

“Lo Sportello Impresa Donna vuole essere un luogo vicino alle donne, un punto di riferimento reale per chi desidera mettersi in gioco, fare impresa o trovare strumenti utili per crescere professionalmente e personalmente” dichiara Divina Greco. “Crediamo fortemente nella

collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio per creare opportunità concrete e valorizzare il talento femminile.”