Straordinario duplice exploit di Sara Tessari: la fiorettista brindisina, allieva del Maestro Antonio Muraglia ed attualmente residente in Belgio per impegni lavorativi del papà (militare al momento distaccato a SHAPE per motivi di servizio), si è laureata campionessa belga a Libramont nelle categorie Under 17 e Under 20.

L’atleta del Circolo della Scherma Brindisi, che in Belgio tira per il Circle Escrime Charleroi ed è seguita dalla Maestra Liudmila Sabirova, ha conquistato il titolo nazionale Cadetti battendo 15-10 Adele De Haan nei quarti, Bianca He in semifinale per 15-11 ed in finale Alice De Groote col medesimo punteggio.

Successivamente Sara Tessari si è imposta anche nel tabellone Under 20 superando Oceane Vanherck per 15-8 nei quarti, Perle Soumagne per 15-5 in semifinale e Ninon Gontier per 15-10 in finale.

Questi risultati vanno ad aggiungersi al secondo posto nella categoria Assoluti, conquistato a fine marzo a Gembloux, dove ha ceduto il passo solo a Raphaelle Gorny in finale.

È lo stesso Maestro Antonio Muraglia, che ha accompagnato la sua allieva in questa entusiasmante avventura, a raccontarne i dettagli: “In questo momento Sara si trova in Belgio a seguito del papà, militare attualmente alla Base Nato di Shape in quel Paese, e risiedendo lì da più di sei mesi le è stato riconosciuto il diritto di partecipare ai Campionati Nazionali indetti dalla Federazione belga di scherma: il mio ringraziamento va al Circle Escrime Charleroi per la calorosa accoglienza ed alla Maestra Sabirova per la preziosa collaborazione”. E alla nostra Sara Tessari le più vive felicitazioni da parte di tutta la famiglia della scherma pugliese per questa prestigiosa affermazione che conferma il respiro internazionale del Circolo della Scherma Brindisi.