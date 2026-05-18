Si è insediato il nuovo CdA del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. A seguito del rinnovamento voluto dall’Assemblea dei soci, hanno assunto l’incarico il presidente, ricercatore ed agronomo, Stefano Convertini, i suoi vice ed i consiglieri, 4 nuovi su 5. Riconfermato l’avvocato Vito Birgitta per Brindisi.

Ha preso avvio il mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente gestore di Torre Guaceto.

Assume la presidenza, su proposta del Comune di Carovigno, Convertini, formatosi presso l’Università di Bari con un dottorato di ricerca in protezione delle colture e in parte presso la University of California, oggi direttore scientifico presso un gruppo multidisciplinare impegnato nell’innovazione agronomica e di una società che si occupa di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze agrarie e naturali.

Il presidente Convertini guida il CdA composto dal vicepresidente, avvocato Birgitta e dal consigliere Tommaso Farenga, ingegnere specializzato sul comparto ambientale (entrambi in quota Brindisi), dal consigliere Giuseppe De Biasi professionista artigiano (in quota Carovigno), dalla biologa e manager del Programma mare del WWF Italia, Giulia Prato, e dalla professoressa Stefania Scotto di Marco (in quota WWF Italia).

A segnare l’avvio del nuovo mandato, che scadrà il 10 maggio 2029, l’incontro con l’ex presidente, Rocky Malatesta, e l’intero CdA uscente, nell’ambito del quale si è discusso dei progetti in itinere e delle azioni da intraprendere nei prossimi mesi.

“Assumo questo nuovo incarico – ha dichiarato il presidente Convertini -, con senso di responsabilità e rispetto per questo scrigno ricco di biodiversità ed identità, dallo straordinario valore scientifico. Mi impegnerò con tutto me stesso affinché questo patrimonio che appartiene a tutti e che tutti dobbiamo proteggere, abbia una gestione stabile in continuità con il grande lavoro che qui si conduce da anni. Faremo di tutto per coinvolgere sempre maggiormente la comunità locale nella vita della riserva, soprattutto i giovani. Un giorno spetterà ai nostri ragazzi assicurarsi l’ottimale stato di salute di Torre Guaceto – ha chiuso il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto -, quindi, dobbiamo sensibilizzarli e responsabilizzarli oggi”.