La ristorazione del futuro passa dall’innovazione digitale e dalla sostenibilità. Con questo obiettivo, la Libera Università di Bolzano invita operatori del settore turistico, albergatori e professionisti della ristorazione alla presentazione di MenuMind, il software innovativo basato sull’Intelligenza Artificiale progettato per rivoluzionare la gestione delle cucine alberghiere.

L’iniziativa nasce nell’ambito di un progetto sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale e da Google.org, con il coinvolgimento della Università di Sassari, mentre la tappa pugliese è organizzata dal Consorzio Albergatori di Carovigno, di Assoturismo e Assohotel di Brindisi e si terrà il prossimo 21 maggio presso Riva Marina Resort (ore 10.30 – 12.00 Località Specchiolla, Carovigno)

Durante l’evento saranno illustrate le potenzialità concrete di MenuMind, uno strumento open source e gratuito che utilizza analisi intelligenti dei dati per ottimizzare i processi in cucina, ridurre gli sprechi alimentari e migliorare la gestione degli acquisti.

Il software, sviluppato specificamente per strutture ricettive e attività della ristorazione, è in grado di suggerire cosa cucinare e in quali quantità sulla base dei dati raccolti, aiutando così le aziende a: ridurre gli sprechi alimentari; ottimizzare gli ordini e gli acquisti; aumentare la redditività; migliorare l’efficienza operativa; sviluppare strategie di menu engineering basate su dati reali.

Particolarmente innovativo è il modello open source del progetto, che consente alle strutture di adattare facilmente il software alle proprie esigenze operative.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per chi desidera ripensare la ristorazione turistica in chiave innovativa e sostenibile. I partecipanti potranno assistere a dimostrazioni pratiche, porre domande agli esperti e condividere esperienze con altri professionisti del settore.

La tappa pugliese conferma l’attenzione crescente verso l’innovazione digitale applicata al turismo e all’ospitalità, con strumenti concreti capaci di coniugare sostenibilità, efficienza e competitività.