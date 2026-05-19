Grande successo per la seconda edizione di “Pedalando nel Blu”. 40 ciclisti provenienti dalle province di Brindisi e Lecce, insieme a cinque ciclisti di Polignano a Mare giunti a San Pietro Vernotico in treno per fare ritorno nella loro città in bicicletta, si sono presentati al via presso la casa che fu il domicilio di Domenico Modugno. A fare gli onori di casa la sindaca Maria Lucia Argentieri.

La giornata è stata caratterizzata da un forte vento da nord, che ha reso più impegnativa la traversata da San Pietro Vernotico a Polignano a Mare, e da una pioggia che ha accompagnato i primi chilometri del percorso. Nonostante questo, l’esperienza è stata davvero indimenticabile per tutti i partecipanti a questa passeggiata in bicicletta nata con l’obiettivo di valorizzare la memoria di uno dei più grandi artisti di questa terra.

I partecipanti hanno simbolicamente unito i luoghi della vita di Modugno: San Pietro Vernotico, dove visse, e Polignano a Mare, città che gli diede i natali.

Il corteo ha fatto tappa anche a Brindisi, dove i ciclisti si sono fermati per una foto ricordo sotto la scalinata delle colonne romane sul lungomare Regina Margherita, prima di ripartire verso Polignano a Mare percorrendo la complanare della strada statale per Bari e la litoranea da Torre Canne in poi.

Poco prima di giungere a Polignano, ad attendere il corteo vi era un gruppo di ciclisti polignanesi, tra cui Bianca Bronzino, insieme ad alcune cicliste e ciclisti locali, che hanno accompagnato i partecipanti provenienti da San Pietro Vernotico fino nel centro cittadino. Ad attendere il gruppo anche una pattuglia della polizia locale, che ha scortato i ciclisti fino alla statua dedicata a Domenico Modugno sul lungomare.

Ed è stato davvero emozionante, per il secondo anno consecutivo, giungere in quel luogo così simbolico.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i partecipanti e calorosa è stata l’accoglienza riservata dal sindaco Vito Carrieri, dagli amministratori comunali e dai tanti cittadini presenti. Assieme agli amministratori di Polignano a Mare era presente anche l’assessora del Comune di San Pietro Vernotico Nicoletta Pannofino. Presenti inoltre componenti della famiglia Modugno, che con alcuni loro mezzi hanno seguito i partecipanti lungo il percorso da San Pietro Vernotico.

Una giornata davvero da incorniciare, che ha consolidato ancora di più i legami all’interno del gruppo e ha fatto nascere nuove amicizie tra tutti coloro che hanno raggiunto San Pietro Vernotico per prendere parte a questa splendida passeggiata tra sport, memoria, territorio e condivisione.

Il Direttivo New Friends’ Bike Brindisi

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Video a Polignano dopo l’arrivo con le autorità

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Video partenza

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