Si è conclusa con un bilancio straordinariamente positivo la spedizione delle società della provincia di Brindisi alla fase finale del Campionato Nazionale del C.S.I. – Centro Sportivo Italiano di Ginnastica Ritmica, andata in scena a Lignano Sabbiadoro dall’11 al 17 maggio 2026.

Una settimana intensa di gare, che ha visto scendere in pedana le ginnaste, qualificatesi alle fasi regionali, da tutta l’Italia e che ha confermato l’altissimo livello tecnico e la costante crescita del movimento della ginnastica ritmica targato CSI Brindisi e CSI Puglia. Le associazioni sportive del territorio brindisino, dopo aver superato con successo le fasi provinciali e regionali, hanno rappresentato la Puglia con orgoglio, determinazione e uno straordinario spirito di squadra.

Le giovani atlete della nostra provincia hanno incantato la giuria nazionale con performance di alto livello, confrontandosi a viso aperto con le pari età di tutta Italia e portando a casa non solo ottimi piazzamenti e medaglie, ma soprattutto un bagaglio umano e sportivo inestimabile.

47 i podi totali conquistati dalle brindisine. L’ASD Relevé Ritmica Brindisi, presente con 55 ginnaste, ha conquistato 17 titoli nazioni, 10 secondi posti e 18 terzi posti. Soddisfazione anche per l’ASD Ginnastica Brindisi Temese, presente con 20 ginnaste, ha portato a casa 1 titolo nazionale e un terzo posto. Il tutto seguito da una serie di piazzamenti importanti C

“Vedere le nostre società e le nostre atlete competere con così tanto entusiasmo e raccogliere i frutti di mesi di duri allenamenti è una soddisfazione immensa per tutto il Comitato” – ha dichiarato il Presidente del Comitato Territoriale CSI Brindisi e Consigliere Nazionale, Ivano Rolli. “Il livello della ginnastica ritmica nel brindisino è cresciuto in modo esponenziale. Questo successo è il risultato della passione delle ginnaste, del lavoro encomiabile dei tecnici e dei sacrifici delle famiglie, a cui va il nostro più grande ringraziamento. Come CSI, continuiamo a credere nello sport come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione dei giovani talenti del territorio”.

Raffaele Carriero, Direttore Tecnico e Consigliere Regionale, esprime vive congratulazioni alle atlete e alle società per il ricco palmarès conquistato. Sottolinea come questo successo sia il frutto di sacrificio e passione condivisi tra ginnaste, allenatori e famiglie, auspicando che i risultati di Lignano facciano da volano per l’intero movimento ginnico brindisino.

Il grazie a tutte le ginnaste, le istruttrici e i dirigenti delle società partecipanti, che hanno tenuto alto il nome dello sport brindisino sul palcoscenico più importante dell’anno. L’appuntamento è ora con le prossime attività estive e la programmazione della nuova stagione sportiva, con l’obiettivo di continuare a far crescere la passione per i piccoli attrezzi.

Area Comunicazione CSI Brindisi APS

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Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale Brindisi

Piazza IV Novembre, 43 -72023 Mesagne (BR)

www.csibrindisi.it – e-mail: brindisi@csi-net.it

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