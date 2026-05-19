In occasione dell’anniversario degli 80 della Vespa, lo scrittore brindisino Nicola Ingrosso celebra la storia della famosa moto della Piaggio con un interessante e ben documentato libro, “Vespa 1946 – 2026 – Storia di un mito”.

Nata il 23 aprile del 1946 dall’ingegno di Corradino D’Ascanio e dalla visione di Enrico Piaggio, la Vespa ha rappresentato per diverse generazioni un simbolo di libertà, spensieratezza e innovazione.

Nicola Ingrosso nel suo nuovo libro ripercorre la storia di questo prodigio italiano, dal primo prototipo realizzato a Biella fino agli ultimi modelli.

Ingrosso si sofferma sui dati più significativi e sull’impatto che la Vespa ha avuto sulla società e sulla cultura di tutto il mondo. Nel volume, la cui prefazione è firmata da Mimmo Tardio, ci sono testimonianze, aneddoti e curiosità.

Nei capitoli si riserva particolare attenzione ai principali artefici di questo miracolo italiano. Vespa è uno scooter che ha conquistato il mondo delineandosi in oltre 160 modelli diversi.

La storia della Vespa è fatta di continui esemplari senza mai perdere la propria identità. Il concetto è rimasto quello della semplicità in uno stile elegante e pratico. Vespa resta un punto di riferimento.

Nel corso degli anni è diventato un simbolo nel cinema e nel costume italiano.

I Vespa club in Italia si sono moltiplicati nel corso degli anni riuscendo ad alimentarne il mito attraverso diversi congressi e affollati raduni.

Il 27 maggio, la Società Dante Alighieri Comitato di Brindisi, in collaborazione con il Club Unesco Comitato di Brindisi, l’I.P.S.S.E.O.A. “Sandro Pertini” e tutti i Vespa Club della provincia di Brindisi, organizzano una serie di incontri, “Vespa Piaggio e la Repubblica Italiana 80 anni dopo”, una giornata celebrativa dedicata a un simbolo della storia italiana. A partire dalle ore 15.00, negli spazi esterni prospicienti l’Istituto Alberghiero ci sarà un’esposizione di Vespe storiche.

Alle ore 18.00 nell’Aula Magna dell’Istituto, spazio alla presentazione del nuovo libro di Nicola Ingrosso con la partecipazione di Mimmo Tardio e a seguire la cena conviviale, su prenotazione, organizzata dai docenti e dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Brindisi.

Venerdi 22 maggio, Nicola Ingrosso e Mimmo Tardio saranno ospiti di Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza per la presentazione del libro “Vespa 1946 – 2026 – Storia di un mito”. Diretta radiofonica e streaming dalle ore 22.00 su Ciccio Riccio.

MARCO GRECO