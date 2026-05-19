I festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice aprono il calendario primaverile degli eventi a Cisternino con una serie di appuntamenti fra teatro, musica, fede, sport nel segno della tradizione all’Istituto salesiano. Il sindaco Enzo Perrini, l’assessore alla cultura Annalisa Canzio ed il Vicesindaco Roberto Pinto con l’occasione hanno girato un video di presentazione in Villa comunale ed hanno annunciato una bella stagione di grandi aspettative garantita da appuntamenti culturali di spessore con il teatro Paolo Grassi al centro della programmazione. Il contenitore culturale è stato rinnovato con i lavori di efficentamento energetico, ed ha già registrato il pieno di applausi con la stagione artistica del circuito regionale Pugliaculture. Domenica 24 Maggio alle 19,30 nuovo appuntamento con “Non ti pago”, omaggio al grande Eduardo De Filippo, a seguire in prima serata il 28 Maggio “La sera dei miracoli” uno spettacolo che promette emozioni. Il 6 Giugno “Lettere alla luna” ed il 13 “Un giorno a Parigi” rappresentazioni tra musica, danza, e recitazione.

Grande attesa anche per la stagione estiva con il palinsesto ormai delineato e con altre sorprese in arrivo. Ritornano gli appuntamenti di richiamo dell’estate cistranese: “Borgodivino” dal 3 al 5 Luglio, per gli amanti dei calici, il “Festival internazionale delle bande musicali” kermesse di musica, spettacolo ed intrattenimento che attira numerosi estimatori e addetti ai lavori in programma dal 16 al 19 Luglio con un programma di grande attrazione. Gli appassionati di musica popolare si daranno appuntamento a Cisternino dal 24 al 26 luglio per la rassegna ” Il Borgo cantato” , mentre ad agosto i festeggiamenti dei Santi protettori Quirico e Giulitta registreranno una attesissima tappa del concerto della Notte della Taranta. E ancora l’attesa

“Notte Verde”, con i temi della gastronomia ed ecologia, ed il festival del libro con la presenza della scrittrice e giornalista Barbara Alberti ad assicurare interesse all’iniziativa curata da Manila Gorio. Gradito ritorno quello cinema all’aperto presso il teatro Grassi, con le migliori proiezioni della stagione cinematografica conclusa. Un’altra bella notizia è quella valorizzazione del sottovilla comunale, ripulito e sistemato a dovere con la prima edizione del beer fest con ospiti a sorpresa cura di rinomate attività commerciali locali che faranno da corollario alla imminente stagione estiva, che si prevede da tutto esaurito.

Gli appassionati d’arte troveranno presso la Torre dell’Orologio la galleria permanente in memoria dell’artista Irina Hale che in Valle d’Itria ha trovato la sua dimensione personale. La Torre Civica presenta da giugno a settembre le gallerie “vita e paesaggi della Valle d’Itria” di Maria Veronica Sharf, i dipinti “meditazione in arte” di Mary Fanelli, l’installazione “sixt chairs” di Biljiana Bubnjevic. Continua a Palazzo Lagravinese la galleria permanente dedicata a Lisetta Carmi, anima indimenticabile della Valle d’Itria.

Francesco Zizzi