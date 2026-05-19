Brindisi si prepara ad accogliere una serata di grande emozione, arte e inclusione. Sabato 6 giugno alle ore 20.00, presso il Teatro Verdi di Brindisi, andrà in scena il musical “Forza Venite Gente – Avrai ali per volare”, dedicato alla commemorazione dell’ottocentenario dalla morte di San Francesco d’Assisi.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e con il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, con l’obiettivo di offrire al territorio un evento capace di unire spettacolo, cultura e sensibilizzazione sociale attraverso il linguaggio universale della musica e del teatro.

Protagonisti della serata saranno i ragazzi di AIPD Brindisi, insieme ad operatori, volontari e professionisti del territorio, che porteranno sul palco un messaggio autentico di condivisione, partecipazione e inclusione.

Lo spettacolo rappresenta un importante momento collettivo in cui il messaggio francescano di fraternità, pace e attenzione verso le persone più fragili si intreccia con il valore dell’accessibilità culturale e della partecipazione attiva. L’evento gode del patrocinio dei Comuni di Brindisi, Mesagne, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Francavilla Fontana e Torre Santa Susanna ed è sostenuto altresì da Fondazione Puglia.

Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà associative e artistiche che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo: Accademia di Danza Tersicore, ASD Tango Levante, Associazione FM Musica e Spettacolo, Compagnia della Nzegna di Carovigno, ASD Dream Oriental e Fitness, Coop soc ImmaginAbile eSpazio DesTeenazione Brindisi.

Si ringraziano inoltre: Giorgia Zollino, in arte Malena, Tony Bottazzo, PizzicaBrin e Francesco Sciascia.

Una produzione che promette di regalare al pubblico emozioni autentiche, coinvolgendo artisti, performer e spettatori in un’esperienza intensa e significativa.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i recapiti indicati in locandina.

📍 Teatro Verdi – Brindisi

📅 6 giugno 2026

🕗 Ore 20.00