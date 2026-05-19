Sabato 23 maggio 2026, alle ore 09:30, su Viale Vincenzo Lilla a Francavilla Fontana, presso la targa dedicata ai Martiri della Giustizia e alle Vittime innocenti di Mafia, si terrà una cerimonia commemorativa in occasione del 34° anniversario della Strage di Capaci.

L’iniziativa, promossa dalle associazioni giovanili francavillesi “Network Giovani”, “Radici 021” e “I ragazzi di Via D’Amelio”, nasce con l’obiettivo di rinnovare il valore della memoria e dell’impegno civile nel ricordo di Giovanni Falcone, delle donne e degli uomini delle istituzioni caduti per la difesa della legalità e di tutte le vittime innocenti delle mafie.

Nel corso della mattinata si terrà un momento di riflessione pubblica aperto alla cittadinanza, alle istituzioni, alle associazioni e al mondo della scuola. Parteciperanno infatti le scuole del territorio francavillese, il dott. Pierpaolo Montinaro, Sostituto Procuratore della Repubblica di Brindisi e Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Brindisi, e la dott.ssa Margherita Ricci, Giudice Penale e Segretaria dell’Associazione Nazionale Magistrati di Brindisi.

Le associazioni organizzatrici sottolineano come il ricordo della Strage di Capaci rappresenti ancora oggi un dovere morale e civile, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, affinché la memoria possa tradursi in responsabilità, partecipazione e cultura della legalità.

“La memoria non può essere soltanto commemorazione, ma deve diventare impegno quotidiano, partecipazione e responsabilità collettiva contro ogni forma di criminalità mafiosa”, dichiarano gli organizzatori.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Network Giovani – Radici 021 – I ragazzi di Via D’Amelio