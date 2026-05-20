Un momento di riflessione sugli anni Settanta, tra memoria storica, impegno civile e analisi politica. È in programma mercoledì 20 maggio, alle ore 18, presso l’Ex Convento di Santa Chiara di Brindisi, in via Santa Chiara 2, nei pressi del Duomo, l’incontro dedicato al ricordo di Peppino Impastato, Aldo Moro e Giorgiana Masi.

L’iniziativa è promossa dall’Archivio Storico Benedetto Petrone-APS nell’ambito del percorso di approfondimento dedicato agli anni Settanta, realizzato grazie all’“Emeroteca anni ’70”. L’evento rappresenta la prosecuzione del precedente incontro dedicato ai 55 anni del quotidiano il Manifesto, che aveva registrato una significativa partecipazione di pubblico.

Interverranno al dibattito con il pubblico Antonio Camuso per l’Archivio Storico Benedetto Petrone-APS e Valerio D’Amici per Libera Puglia e il Presidio Libera di Brindisi “A. Sottile e A. De Falco”. A moderare l’incontro sarà il giornalista Ferdinando Cocciolo.

Attraverso la lettura dei giornali dell’epoca – tra cui “Quotidiano dei Lavoratori”, “il Manifesto” e “Lotta Continua” – il confronto ripercorrerà una stagione segnata da forti tensioni sociali e politiche, tra repressione, militarizzazione e movimenti di protesta. Ampio spazio sarà dedicato alla figura di Peppino Impastato e alle mobilitazioni nate dopo il suo assassinio, così come alle vicende legate al sequestro e all’uccisione di Aldo Moro e alla morte di Giorgiana Masi.

Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre presentata una parte della mostra fotografica dedicata alla lotta alla mafia e alla vita di Peppino Impastato, in vista dell’inaugurazione completa prevista a fine mese negli stessi locali.

L’evento è organizzato in collaborazione con Libera Puglia, il Presidio Libera di Brindisi “A. Sottile e A. De Falco”, CGIL Brindisi, Yeahjasi, Santa Spazio Culturale e Biblioteca del Vicolo.