L’ex area “Acque Chiare” è stata restituita alla piena fruizione dell’utenza, al termine di una serie di interventi di pulizia e riqualificazione ambientale eseguiti dalla società Teknoservice su disposizione dell’Amministrazione Comunale di Brindisi.

Le operazioni sono state condotte in conformità e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e hanno riguardato la rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti, in larga parte accumulatisi a seguito delle recenti forti mareggiate che hanno interessato il litorale, con conseguente deposito di materiali lungo le aree costiere.

Parallelamente si è proceduto alla sostituzione dei cestelli getta-carte, al posto di quelli ormai fuori uso, al fine di garantire maggiore decoro e funzionalità degli spazi pubblici, nonché allo sfalcio delle erbe infestanti e ad ulteriori attività di manutenzione straordinaria rese necessarie per il ripristino delle condizioni di igiene e fruibilità dell’area.

L’Amministrazione Comunale è inoltre attivamente impegnata, in collaborazione con i soggetti competenti, nelle operazioni di rimozione degli ingenti quantitativi di legname presenti lungo la Litoranea Nord, anch’essi riconducibili agli eventi meteomarini delle scorse settimane.

Gli interventi rientrano in un più ampio piano di azioni finalizzate alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza e al miglioramento del decoro urbano e costiero.