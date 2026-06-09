Il messaggio del partito azzurro tocca anche la sindaca uscente: “Incomprensibile chi ha preso tanto dal centrodestra e alla fine ha consegnato la città al Movimento 5 Stelle”

SAN VITO DEI NORMANNI – “Forza Italia prende atto con rispetto dell’esito del ballottaggio che ha portato all’elezione di Marco Ruggiero alla guida della città di San Vito dei Normanni.

Al neo sindaco rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, nell’interesse esclusivo della comunità sanvitese, che merita impegno, serietà amministrativa e risposte concrete alle proprie esigenze”.

Lo si legge nella nota diffusa dalla segreteria provinciale del partito azzurro.

“Il risultato consegna una città profondamente divisa sotto il profilo elettorale, come dimostra il margine estremamente ridotto con cui si è conclusa la competizione. Proprio per questo riteniamo doveroso ringraziare il candidato sindaco Giacomo Viva, le liste che lo hanno sostenuto, i candidati consiglieri e le migliaia di cittadini che hanno creduto in un progetto politico fondato sui valori del centrodestra e su una proposta amministrativa credibile e coerente.

Non possiamo tuttavia ignorare un dato politico evidente. Questa sconfitta nasce anche dalle scelte di chi, dopo aver ricevuto negli anni il sostegno, la fiducia e le opportunità offerte dal centrodestra, ha deciso di percorrere strade diverse, anteponendo personalismi e interessi individuali a una visione condivisa e al bene della coalizione.

Scelte che, nei fatti, hanno favorito la vittoria del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, consegnando loro il governo della città. Una dinamica che impone una riflessione seria e responsabile da parte di tutto il centrodestra, affinché in futuro prevalgano unità, lealtà e senso di appartenenza, senza concedere ulteriori spazi ai personalismi.

Forza Italia continuerà a lavorare con determinazione sul territorio, forte del consenso ricevuto e della convinzione che i valori del centrodestra rappresentino ancora un punto di riferimento importante per una larga parte della comunità sanvitese.

Da oggi inizia una nuova fase. Saremo una forza politica attenta, responsabile e vigile, pronta a sostenere ogni scelta utile alla città e altrettanto pronta a contrastare con fermezza ciò che non risponderà agli interessi dei cittadini”.