Questa sera Piazza Nzegna a Carovigno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione culturale pugliese.

A partire dalle ore 20:30 la rassegna di grande successo “Oscar del Libro” ospiterà il noto giornalista, saggista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.

L’evento, diventato un punto di riferimento per il panorama letterario e culturale della regione, offrirà al pubblico un momento di profondo dialogo e confronto con l’ospite, spaziando tra attualità, cultura e informazione.

La serata sarà presentata e guidata da una coppia di conduttori d’eccezione, ovvero la direttrice artistica della rassegna e volto noto della TV Manila Gorio insieme allo stimato conduttore radiofonico dell’emittente Ciccio Riccio Marcello Biscosi.

L’ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza e i turisti sono invitati a partecipare a una serata all’insegna della grande cultura sotto le stelle.

L’appuntamento è fissato per questa sera alle ore 20:30 nel cuore di Carovigno in Piazza Nzegna. L’iniziativa è promossa dal comune di Carovigno e dal Consiglio Regionale della Puglia.