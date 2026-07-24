C’è un’idea di scuola che da troppo tempo fatica a scollarsi di dosso vecchi pregiudizi culturali: quelli che separano la teoria dalla pratica, il fare tecnico dal creare artistico, la cosiddetta istruzione «di serie A» da quella professionale. Se serviva una prova tangibile di come la

convergenza tra saperi tecnici e linguaggio creativo possa generare eccellenza, la risposta è arrivata puntuale dalla vetrina più prestigiosa d’Italia dedicata ai giovani: il Giffoni Film Festival.

Il 23 luglio 2026 l’I.I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani” – Polo Tecnico Professionale “Messapia” di Brindisi ha conquistato il Primo premio alla Challenge Blue Agents del festival campano. Un riconoscimento di peso nazionale che va ben oltre la semplice vittoria di una targa o di un concorso: è il coronamento di un modello pedagogico che funziona.

Al centro del successo c’è «MarineProof», un progetto nato tra le officine e i laboratori dell’indirizzo di “Manutenzione e assistenza tecnica sulle imbarcazioni da diporto”.

Un’iniziativa radicata nel territorio salentino e nella sua naturale vocazione marittima, capace di unire sostenibilità e competenze tecniche. Ma la vera intuizione vincente è stata la sinergia interna all’Istituto: gli studenti dell’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” hanno preso quel lavoro tecnico, fatto di scafi, vele, attrezzi e autentica passione nautica, e lo hanno tradotto in un cortometraggio. Hanno trasformato un processo manutentivo in una storia visiva, capace di emozionare la giuria del Giffoni e di aggiudicarsi il gradino più alto del podio.

È proprio in questo cortocircuito virtuoso che il “sapere” ha incontrato il “saper fare” e, infine, il “saper raccontare”, testimoniando che la buona didattica sa farsi comunità viva.

La vittoria di Giffoni arriva a sigillare un percorso di trasformazione profonda, come sottolineato dalla Dirigente Scolastica Rita Ortenzia De Vito, alla guida dell’Istituto da un decennio. «Questo primo posto nazionale è il coronamento di un percorso che ha ridisegnato il volto e il valore dell’istruzione professionale brindisina, elevando il nostro Istituto tra le eccellenze del Paese.

Abbiamo sempre creduto che la scuola debba offrire un vero progetto di vita per i nostri studenti, prima ancora che un percorso formativo. Lo abbiamo fatto investendo con decisione sullapregiudicano mai la solidità, la qualità e lo spessore della formazione di base. Oggi raccogliamo i frutti di un cambiamento profondo».

Per i ragazzi arrivati al termine del loro percorso scolastico, questo premio rappresenta il miglior biglietto da visita per il mondo degli adulti. Il trionfo del “Ferraris De Marco Valzani” offre una lezione chiara: quando si danno ai giovani gli strumenti per esprimersi e la fiducia per

sperimentare, la scuola smette di essere un dovere e torna a essere un’opportunità.

COMUNICATO STAMPA POLO MESSAPIA