Dal 24 luglio al 15 agosto 2026 torna ad Ostuni, nel suggestivo scenario del Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria d’Agnano, Teatro Madre Festival, il Festival diretto da Enrico Messina e Daria Paoletta, giunto alla sua IX edizione, frutto della sinergia tra l’istituzione pubblica – Il Museo di Ostuni – e Armamaxa teatro/Residenza teatrale di Ceglie Messapica, e realizzato con il sostegno di Puglia Culture e dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.

In questo anfiteatro naturale che ha accolto la vita fin dalla preistoria, si mescoleranno ancora una volta teatro, musica, nuovo circo, natura e passeggiate al tramonto in un abbraccio che non conosce età: 11 serate di spettacolo sotto le stelle, per un festival che non è solo cultura, ma un’esperienza da vivere con tutti I sensi. Il tramonto diventa scenografia, il vento accompagna le storie, la terra profuma d’erbe spontanee e ogni spettacolo lascia un segno.

Un’edizione capace di unire uno sguardo internazionale e un’attenzione verso le nostre radici: sul palco di Teatro Madre si alterneranno compagnie provenienti dal Belgio, come la Compagnia Okidok o dalla Svizzera, come la Compagnia E1nz alla musica di Giorgio Albanese, rinomato fisarmonicista e compositore jazz originario di Ostuni e delle Faraualla, quartetto femminile tutto pugliese. E ancora il palco di Teatro Madre vedrà protagonisti artisti del calibro di Rita Pelusio e Rossana Mola, Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, Circo Pacco, Compagnia Lannutti & Corbo, Cinzia Marseglia, Alessandra Sarno, Silvia Anglani e Giuliano Farina, Gli Eccentrici Dadarò e Antonio Brugnano.

La nona edizione di Teatro Madre, si aprirà venerdì 24 luglio alle ore 21.00 con Slips Inside della Compagnia Okidok dal Belgio, spettacolo di teatro tout public (dai 5 anni). In scena due clown acrobatici, irresistibili e fragili, protagonisti di una successione di sketch esilaranti in cui clownerie, corpo e acrobatica svelano con leggerezza ciò che siamo sotto l’apparenza.

Domenica 26 luglio alle ore 21.00 sarà la volta di Le Bistrò della svizzera Compagnia E1nz (teatro tout public, consigliato dai 5 anni). Tra nuovo circo, acrobatica aerea e atmosfere swing, un vecchio ristorante si trasforma in un campo da gioco poetico e surreale, dove l’incontro tra due personaggi dà vita a una storia delicata, comica e sorprendente.

Mercoledì 29 luglio alle ore 21.00 il Festival ospiterà lo spettacolo di teatro adulti Lo sciopero delle bambine. L’eroicomica impresa del 1902, con Rita Pelusio e Rossana Mola, produzione PEM, regia di Enrico Messina. Con ironia e profondità, il lavoro riporta alla luce la vicenda delle “piscinine”, giovanissime apprendiste-sarte milanesi che nel 1902 ebbero il coraggio di scioperare contro sfruttamento e assenza di diritti.

Venerdì 31 luglio alle ore 21.00 spazio alla musica con When Time Slipped Away del Giorgio Albanese Group. Il progetto nasce dal percorso umano e artistico del fisarmonicista e compositore ostunese Giorgio Albanese e intreccia radici mediterranee, scrittura contemporanea e linguaggio jazzistico. Sul palco Giorgio Albanese (fisarmonica, composizioni, arrangiamenti), Mike Rubini (sax alto), Fabrizio Scarafile (sax tenore e soprano), Antonio Fallacara (trombone), Marino Cordasco (piano), Sofia Silvi (voce), Camillo Pace (contrabbasso), Ananda Gari (batteria).

Domenica 2 agosto alle ore 21.00 andrà in scena Cenerentola 301 della Compagnia Burambò, spettacolo di teatro famiglie, vincitore del premio Eolo Award 2026 come Miglior Spettacolo di Teatro per le Nuove Generazioni. Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli danno vita a una Cenerentola inattesa, in cui pupazzi e burattinai prendono vita propria, si lamentano, mettono in discussione i loro ruoli e stravolgono il confine tra realtà e finzione.

Mercoledì 5 agosto alle ore 21.00 arriverà al Parco lo spettacolo tout public Winner The Big Jump di Circo Pacco, presentato in anteprima: clownerie, visual comedy, giocoleria e acrobazie su moto costruiscono un motor show comico e spericolato, in cui ogni impresa eroica è destinata a trasformarsi in una catastrofe esilarante.

Venerdì 7 agosto alle ore 21.00 la Compagnia Lannutti e Corbo presenterà To Play or Not To Play. Del senso della vita (teatro tout public, consigliato dai 6 anni). Comicità e circo contemporaneo si incontrano in un viaggio surreale e poetico intorno alla domanda più grande: qual è il senso della vita?

Lunedì 10 agosto alle ore 21.00 sarà in programma Puglia Power, con Cinzia Marseglia, Alessandra Sarno, Silvia Anglani e Giuliano Farina, spettacolo di teatro adulti: tra teatro comico, cabaret e musica, lo spettacolo attraversa con ironia identità, appartenenze, stereotipi e contraddizioni della pugliesità. Previsto il servizio di babysitting gratuito dai 4 anni.

Mercoledì 12 agosto alle ore 21.00 il pubblico potrà assistere allo spettacolo di teatro famiglie (dai 5 anni) Ri3vati. Storia di amicizia per ogni età de Gli Eccentrici Dadarò. Teatro circo, clownerie e pantomima raccontano con leggerezza una storia di amicizia, memoria e tempo che passa, in un linguaggio comico e universale. L’ultimo appuntamento del teatro tout public, prima della chiusura all’alba, sarà affidato ad Antonio Brugnagno che, venerdì 14 agosto alle ore 21.00 porterà in scena Mr. Brush. Operatore molto ecologico: mimo e clownerie trasformano scope, spazzole e oggetti quotidiani in strumenti di gioco, comicità e immaginazione.

A chiudere la IX edizione di Teatro Madre, sarà, sabato 15 agosto alle ore 4.45, uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del Festival: il concerto all’alba di Ferragosto delle Faraualla che regaleranno alle prime luci del sole il progetto musicale Culla e Tempesta. Nel silenzio del Parco, mentre la notte lascia spazio alla luce, le voci di Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella, Maristella Schiavone e Loredana Savino accompagneranno il pubblico in un’esperienza sonora intensa e immersiva.

Accanto agli spettacoli serali, Teatro Madre Festival invita il pubblico a vivere il Parco di Santa Maria d’Agnano come un’esperienza completa. Il programma prevede infatti i Pomeriggi al Parco, con laboratori e giochi dedicati alle bambine e ai bambini, e i Tramonti al Parco, con passeggiate, concerti e appuntamenti pensati per il pubblico adulto. Ad accompagnare l’attesa degli eventi e il dopo spettacolo ci sarà il Dj Set di Giovanni Calella, mentre il punto ristoro curato da Madia Galiano di RAPAROSSA Cucina Naturale offrirà la possibilità di un aperitivo o di una cena al Parco.

Con il biglietto dello spettacolo sarà inoltre possibile prendere parte gratuitamente alla visita guidata alla Grotta della Antica Madre, curata da Info Point Turistico di Ostuni.

Botteghino e info utili

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Il concerto all’alba avrà inizio alle ore 4.45

Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano di Ostuni.

Info e prenotazioni: +39 389 265 6069. Da quest’anno, inoltre, sarà possibile prenotare online il proprio biglietto a Teatro Madre a questo link: https://teatro-madre-frontend.pages.dev/

In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it

Biglietti

Posto unico non numerato.

Teatro tout public: biglietto unico 10 euro

Teatro Famiglie (Cenerentola 301 e Ri3vati. Storia di amicizia per ogni età): biglietto unico 8 euro

Teatro adulti e concerti: biglietto unico 15 euro; ridotto (under 10) 10 euro

Laboratori e attività del pomeriggio al parco: euro 8

Visita alla grotta (ore 18:00): gratuita con l’acquisto del biglietto per lo spettacolo

Tramonti al Parco: ingresso libero previa prenotazione

Aperitivo al Parco: €10,00 (previa prenotazione)

Servizio babysitting (nelle serate di teatro adulti e concerti): gratuito previa prenotazione

Ufficio Stampa Puglia Culture