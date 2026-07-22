L’Associazione di commercianti locali Settantaduezerodiciannove, in collaborazione con la Pro Loco “Porta del Salento”, propone per questa estate “Sanvi To Enjoy. Make yourself at home”, tre cene all’aperto per far sentire i turisti che visitano San Vito dei Normanni nella bella stagione come a casa propria, condividendo cibo, musica e intrattenimento.

Il primo appuntamento è in programma per domani, giovedì 23 luglio 2026, a partire dalle 19.30 nella suggestiva cornice di Piazzetta Carella, a due passi da Piazza Leonardo Leo, presso il locale Etilico. Altre due cene sono in agenda per il 3 e il 24 settembre.

Il menù, proposto per la serata dalle imprese locali associate al network 70219, accompagnerà i presenti in un viaggio nei sapori autentici della Puglia: dall’aperitivo a base di friselle con pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto e caciocavallo e un “Apulian Spritz”, alle orecchiette alla crudaiola, fino alla classica parmigiana di melanzane e dessert. Il tutto accompagnato da una degustazione di vini e prodotti a chilometro zero, con ingredienti provenienti dalle imprese locali. Per tutti coloro che saranno di passaggio – anche senza necessariamente partecipare alla cena – sarà possibile fermarsi a mangiare una “puciaredda” sanvitese e godersi la serata.

Ad accompagnare la degustazione, infatti, ci saranno gli interventi culturali a cura della Pro Loco, che celebrerà così la “Giornata dell’amicizia” (istituita dall’ONU per il 30 luglio di ogni anno). Sarà proposto un dialogo tra tradizioni sanvitesi e costumi di altre culture locali d’Italia e del mondo: un modo semplice e concreto per costruire pace e solidarietà fra i popoli, che, attorno a una mensa, possono trovare più elementi che hanno in comune che quelli che li oppongono. Infine, impreziosisce il programma, il ballo della pizzica, vero ambasciatore della cultura locale nel mondo.

Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione obbligatoria, in quanto i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico +39 3292136740.