È stata l’intera comunità di Cisternino a festeggiare con la musica per il 28° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”. Una comunità che ha celebrato la propria tradizione musicale ultratrentennale già giovedì 16 luglio, con il concerto prologo de “Il giro del mondo in 80 giorni” eseguito dalla Junior Band AMC diretta dal M° Angelo Semeraro e dall’Orchestra di fiati “Vitino Zizzi” diretta dal M° Donato Semeraro. Grande festa anche per il ritorno a Cisternino della ballerina di fama internazionale Arianna Soleti che, accompagnata da Alessio Sautto, ha curato la scenografia della serata di apertura, impreziosita dalla voce narrante dell’attore Giuseppe Ciciriello.

La festa è proseguita con un fine settimana di commistione culturale tra le diverse bande ospiti, giunte nel borgo dal venerdì: la Banda Musicale Ittirese (Sardegna), i Randelijk Onverantwoord (Paesi Bassi), le Mölndal Drill e Göteborg DrumKorpen (Svezia), l’Associazione bandistica “XX Giugno 1950” (Sicilia), la Banda de Música da Sociedade Filarmonica Vizelense (Portogallo) e il Corpo bandistico cittadino di Polverigi (Marche). Nella parata inaugurale di venerdì, tutti gli ospiti sono stati accompagnati anche dai personaggi della Banda di Minnie e Topolino.

La musica ha poi incontrato la parola nel tema centrale dell’edizione 2026: la fiaba. Francesco Pannofino è stato protagonista nella serata di venerdì dello spettacolo “Pinocchio, storia di un burattino”, in omaggio al bicentenario della nascita di Carlo Collodi. Un’esibizione unica, eseguita in esclusiva al Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” 2026, in cui la magia del racconto si è fusa con il linguaggio universale della musica eseguita dal vivo dall’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”, diretta dal M° Donato Semeraro, per incantare grandi e piccini.

Sabato 18 e domenica 19 la città è stata palco scenico di “un’invasione musicale” da parte delle bande ospiti che hanno deliziato il pubblico del Festival con le proprie esibizioni sul palco di Piazza Garibaldi sabato ed in un concerto diffuso per il centro storico domenica sera.

Gran finale ieri con lo spettacolo di Rocco Papaleo “Perdere tempo mi viene facile”. L’unico bis fuori dai teatri di uno show in cui comicità, poesia, racconto e musica si sono intrecciati. Oltre al proprio ensemble, il comico ha chiuso lo show con l’Orchestra di Fiati di Cisternino in un organico ridotto.

Un programma che si è svolto in un borgo “da fiaba” anche grazie alle installazioni di Maraviglia di Puglia, che hanno decorato le strade principali del festival con opere realizzate ad hoc, riprendendo elementi della musica e del mondo delle fiabe. Tutte installazioni che hanno coinvolto attivamente il pubblico.

“Vedere realizzato il lavoro di mesi è sempre incredibile. A Cisternino questa tradizione continua da ormai 28 anni e noi siamo orgogliosi di portarla avanti, cercando sempre di rinnovarla – dichiara a margine della manifestazione il Presidente dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” Claudio Siliberti – Il bilancio del Festival Bande 2026 non può che essere positivo per il grande livello di musica che ha portato, per il grande miracolo di commistione culturale che riesce a rinnovare, per la preziosa rete di giovani volontari che mobilita, per la festa che rappresenta per tutta la Comunità di Cisternino e per la forte presenza di pubblico in tutte le serate. È doveroso ringraziare chi ha consentito di realizzare tutto questo: l’Amministrazione Comunale di Cisternino, che continua a finanziarci con i proventi delle tasse di soggiorno; la Regione Puglia per il patrocinio; Intesa Sanpaolo per essere il nostro main partner. Grazie anche a tutti gli sponsor, a Maraviglia di Puglia per le splendide installazioni, alle postazioni food, all’AVIS e a tutte le associazioni che hanno collaborato alla buona riuscita di questa edizione. Appuntamento al 2027”.

“Come Sindaco, sono orgoglioso del nostro ⁠Festival Internazionale delle Bande Musicali, una manifestazione storica che ha dimostrato come un grande evento culturale possa essere, prima di tutto, una straordinaria festa di comunità – commenta il Sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini – Oltre a spettacoli dalla forte spinta innovativa il Festival di quest’anno ha visto la massiccia partecipazione dei nostri giovani. Vedere così tante ragazze e ragazzi impegnati con entusiasmo sia nello staff organizzativo, a gestire la complessa macchina dell’evento, sia tra il pubblico a riempire le piazze, è la testimonianza viva della straordinaria vitalità del nostro territorio. La presenza sul palco di due superospiti d’eccezione come Francesco Pannofino e Rocco Papaleo ha confermato l’alto livello artistico raggiunto dalla rassegna, arricchita dalla partecipazione della ballerina Arianna Soleti, un’eccellenza del nostro territorio, che si esibisce nei teatri di tutto il mondo e che è tornata a casa per regalare al pubblico la sua arte straordinaria. Un progetto lungimirante che ha saputo unire il talento dei grandi nomi nazionali e internazionali con l’energia pulita delle nostre migliori eccellenze, trasformando la tradizione bandistica in uno spettacolo moderno e inclusivo”.

La 28ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” è stata organizzato dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” APS grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cisternino, con il patrocinio della Regione Puglia, il contributo di Intesa Sanpaolo (main partner) ed il sostengo di tutti gli sponsor.

Ufficio Stampa