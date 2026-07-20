Musica, solidarietà e convivialità per festeggiare i donatori e promuovere la cultura del dono. È questo lo spirito della IV edizione del “Donatore Summer Party”, l’appuntamento organizzato da AVIS Comunale Torre Santa Susanna – Sezione “Dr. E. Antonucci” nell’ambito delle iniziative per il 40° anniversario della fondazione della sezione (1986-2026).

La manifestazione si terrà mercoledì 22 luglio alle ore 21.00 in Piazza Umberto I e rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario estivo dell’associazione, dopo la partecipata serata dedicata alla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coniugare momento di festa e sensibilizzazione, coinvolgendo donatori, volontari, soci AVIS e tutta la cittadinanza in una serata dedicata ai valori della solidarietà e della partecipazione.

A rendere speciale l’appuntamento sarà il concerto della band “Gli Avvocati Divorzisti”, che accompagnerà il pubblico con uno spettacolo musicale coinvolgente. Accanto alla musica sarà presente un’area Music & Food, pensata per favorire la condivisione e rafforzare quel senso di comunità che da sempre caratterizza l’impegno dell’AVIS.

La serata sarà anche un’occasione per rivolgere un ringraziamento ai tanti donatori che, nel corso di quarant’anni, hanno scelto di compiere un gesto semplice e prezioso: donare il sangue per aiutare chi ne ha bisogno.

«Ogni donazione è un gesto silenzioso che genera speranza – sottolinea il presidente di AVIS Comunale Torre Santa Susanna –. Con questa serata vogliamo dire grazie a tutti coloro che hanno scritto la storia della nostra associazione e che continuano, con il loro esempio, a trasmettere i valori della solidarietà e del volontariato alle nuove generazioni. Il Donatore Summer Party è una festa, ma anche un momento per ricordare quanto sia importante scegliere di donare».

L’evento è patrocinato dal Comune di Torre Santa Susanna e realizzato con il sostegno di AVIS Provinciale Brindisi, delle aziende partner “Il BAR” e Banca Popolare Pugliese, oltre che grazie al lavoro dei numerosi volontari che rendono possibile ogni iniziativa dell’associazione.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.

Una serata per celebrare quarant’anni di impegno e ribadire un messaggio fondamentale: ogni donazione unisce le persone, salva vite e costruisce una comunità più solidale.