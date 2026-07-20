Torna la grande festa dell’estate a Erchie: Sabato 1 agosto arriva la XV edizione della “Notte Ercolana” con l’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta”.

Il centro storico di Erchie si prepara a ballare al ritmo travolgente della tradizione salentina. Sabato 1 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, le sue suggestive vie ospiteranno la quindicesima edizione della “Notte Ercolana”, uno degli appuntamenti estivi più attesi e amati dell’intero territorio brindisino. Quest’anno l’evento si preannuncia ancora più straordinario, grazie a una programmazione ricca di fascino che culminerà con l’attesissimo concerto dell’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta”, ambasciatrice ufficiale della pizzica e della cultura pugliese nel mondo.

Organizzato dalla Pro Loco Erchie in stretta sinergia con il Comune di Erchie, con il supporto delle realtà associative del territorio e delle attività commerciali locali, l’evento taglia un traguardo storico. Per una notte, il centro di Erchie si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove arte, musica e identità locale si fonderanno in un abbraccio collettivo.

Passeggiando tra i vicoli del cuore antico, i visitatori saranno rapiti dalle spettacolari performance del “Festival delle Arti da Strada”, con acrobati e artisti pronti a incantare un pubblico di tutte le età. L’atmosfera di festa abbraccerà ogni angolo del borgo grazie alla musica che risuonerà tra le strade, accendendo la serata anche nei pressi di bar e attività commerciali, pronti ad accogliere i passanti con la tipica ospitalità locale. Non mancherà inoltre lo spazio dedicato ai sapori autentici grazie alla presenza dello street food locale, ideale per accompagnare la scoperta dell’artigianato tipico esposto nei caratteristici mercatini della festa.

Il momento più atteso della serata sarà l’esplosione di energia dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, che con i suoi tamburelli e le sue voci vibranti trascinerà la piazza in una danza liberatoria sotto le stelle, celebrando il legame profondo tra musica e comunità.

La Notte Ercolana vi aspetta dunque sabato 1 agosto a Erchie, a partire dalle 21:00.

Info utili e contatti:

– Dove: Centro Storico, Erchie (BR)

– Quando: Sabato 1 agosto 2026, ore 21:00

Pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/proloco.erchie/

Info espositori e stand (WhatsApp): 320 4559676

Ufficio Stampa Associazione Pro Loco APS Erchie