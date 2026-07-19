Moda, arte e spettacolo si incontrano nella suggestiva cornice del Castello Dentice di Frasso. Domenica 26 luglio, alle ore 21.30, Largo Castello ospiterà “Ritratti in MODA – Fashion Show 2026”, uno degli appuntamenti di punta dell’estate carovignese, promosso da Aver’s Management in collaborazione con il Teatro Italia Carovigno e con il patrocinio del Comune di Carovigno.

Per una sera il centro storico si trasformerà in un’elegante passerella a cielo aperto, impreziosita da un progetto di light design studiato per valorizzare l’architettura del castello e creare un’atmosfera capace di unire alta moda, patrimonio storico e intrattenimento.

Protagoniste della serata saranno le nuove collezioni di alta moda, sposa, cerimonia e prêt-à-porter firmate da prestigiosi atelier e brand: Antonio Monopoli Couture, Francioso Abbigliamento, Ottica Lanzilotti, Mapylù, Blue Velvet, NEMO Borgo Antico, Vanitas Sposa e Cerimonia e Survivor. Accanto ai marchi affermati troveranno spazio anche giovani creativi e talenti emergenti pugliesi, a testimonianza della vivacità e della qualità del panorama sartoriale regionale.

Ospite d’eccezione sarà Miriana Trevisan, volto storico della televisione italiana, che con la sua partecipazione contribuirà a rendere ancora più prestigiosa la manifestazione.

A guidare il pubblico durante la serata saranno la giornalista di Antenna Sud Anna Saponaro e Danilo Fornaro di Newspam, mentre lo spettacolo sarà arricchito da performance artistiche dal vivo, con dancer, performer, artisti dell’Actor Studio e altri ospiti speciali.

La direzione artistica è affidata ad Alessandro Versano, regista e direttore artistico del Teatro Italia Carovigno, che curerà ogni dettaglio dello spettacolo, dalla regia all’allestimento scenico, con l’obiettivo di trasformare la moda in un’esperienza artistica immersiva.

Alla realizzazione dell’evento contribuiranno anche i professionisti del settore beauty e fashion, con gli hairstyling di Tagliati per il Successo di Mimmo Ignone e il make-up curato da Naomi Estetica Benessere insieme al suo team.

L’ingresso è gratuito e l’evento si propone come un’occasione per valorizzare il territorio, mettendo in dialogo creatività, stile e bellezza con il fascino del centro storico di Carovigno. Per informazioni è possibile contattare il numero 348 2979189.