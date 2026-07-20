Il libro “RUGGERO FLORES DA BRINDISI. Templare, corsaro e ammiraglio” di Gianfranco Perri, domenica 19 luglio è stato premiato per la Sezione Saggistica della XXII Edizione del PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “CITTA’ DI MESAGNE”.

Questo il testo della motivazione della Giuria:

« Sarebbe riduttivo ascrivere il libro di Gianfranco Perri alla saggistica o alla biografia storica. È arduo ricostruire il profilo inafferrabile di una leggenda come l’ammiraglio brindisino Ruggero Flores, o Roger de Flor, o Rutger von Blum, soprattutto quando la ricerca deve misurarsi con fonti lacunose e vagliare l’attendibilità di nuove acquisizioni, oltre al fatto che spingersi in territori familiari per provenienza (le radici di Perri sono a Brindisi) non è sempre garanzia di distacco oggettivo dalla materia trattata. Il ricorso a inedite fonti bizantine non concorre soltanto a rischiarare tanti dei numerosi anfratti ombrosi di una vicenda stupefacente a cavallo fra il XIIl e il XIV sec, ma consente una lettura multilaterale del personaggio, dunque, non inchiodata al mero punto di vista occidentale. La fulminante carriera da templare ad ammiraglio al soldo dell’imperatore bizantino Andronico Il viene ripercorsa con il rigore filologico e la maestria del narratore, intento a richiamare dall’oblio collettivo una figura storica che sarebbe errato ridurre a un antico capitano salgariano o a un altro “capitano Hornblower detto il Temerario” in scenari non meno esotici di quelli di Cecil Scott Forester. Di Ruggero Flores non affiora solo lo spirito guerriero dell’ultimo baluardo in grado di arginare l’orda turca, ma anche l’animo disincantato del pensatore rassegnato all’ineluttabile transitorietà delle glorie terrene e degli artifici della storia.»

Giurato: Prof. Vincenzo Bianco (Maglie LE)

Referente Scientifico: Prof. Andrea Scardicchio (Unisalento – LE)