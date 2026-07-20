Non credo che ci possa essere qualcosa di peggio del degrado a cui sono stati ingiustamente condannati i cittadini del quartiere Perrino.

Per quale motivo quei cittadini devono continuare a pagare la TA.RI. per il servizio di raccolta rifiuti e pulizia e disinfestazione della città, sempre elevata al massimo, quando non vengono assicurate adeguate condizioni igienico – sanitarie nel loro quartiere.

Questo è il quesito che si pongono molti abitanti del Perrino, che dovrebbe stimolare l’impegno del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, per le responsabilità che fanno loro carico in tema di tutela sanitaria, igienica e di decoro urbano della città.

In diversi parti del quartiere, si formano da molto tempo, discariche abusive di rifiuti indifferenziati, che si alimentano ogni giorno, senza che nessuno a palazzo si sia sentito veramente impegnato ad intervenire per contrastare le abitudini incivili di tante persone, che mostrano disprezzo per la gente che vive in quella zona, per la loro salute, per il territorio, scaricando indisturbato ogni tipo di rifiuto.

A nulla sono valse le reiterate segnalazioni dei cittadini, che in più circostanze hanno chiesto l’interessamento e l’intervento della Amministrazione Comunale, per ripulire la zona e sanificare l’area interessata soffocata dagli odori nauseanti emanati dai rifiuti , specialmente in queso periodo di calura estiva, obbligando la società incaricata del servizio ad adempiere a quanto previsto dall art 66 di quell’oneroso capitolato di appalto, che obbliga l’appaltatore, “nell’onnicomprensività del canone di appalto, alla rimozione di tutti i rifiuti abbandonati nell’ambito territoriale servito con modalità “porta a porta spinto” o, in difetto, a provvedere d’ufficio in suo danno.

Un provvedimento assolutamente necessario stante il degrado igienico sanitario in cui si trovano le aree interessate, a causa della sporcizia diffusa, ma anche dalla mancanza di un’adeguata pulizia dei carrellati per la raccolta dei rifiuti, specialmente da quelli di raccolta dell’umido, che emanano odori nauseanti.

I cittadini del quartiere sono ormai sfiduciati, dalle promesse mai mantenute da parte di una Amministrazione, che non ha saputo o voluto affrontare e risolvere un problema di così grande rilevanza ambientale , che incide sulla vivibilità di una zona già martoriata da tanti problemi, attivando finalmente un più efficiente servizio di vigilanza e controllo della pulizia della città e del corretto adempimento da parte della societa interessata degli obblighi previsti dal capitolato.

Magari, se il sindaco e l’assessore competente, avessero tempo da dedicare alla soluzione dei problemi dei cittadini, potrebbero rendersene conto direttamente andando in giro in quel quartiere, ma anche negli altri dove si verificano fatti analoghi.

Sono sicuro che sentire l’opinione della gente farebbe loro un gran bene, perchè non bisogna dimenticare che sono le stesse persone che gli hanno conferito il mandato con il loro voto e che hanno tutto il diritto di essere rappresentati, tutelati e governati con rispetto, efficienza ed efficacia.

Vincenzo Albano