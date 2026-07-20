Dal 21 al 26 luglio 2026 l’Associazione Giuseppe Di Vittorio Mesagne ospiterà “Conceptus”, la mostra personale dell’artista visiva Annika Dzerve, un progetto espositivo che indaga la trasformazione, la memoria e quei processi invisibili che precedono la nascita dell’immagine.

L’esposizione presenta una serie di opere inedite realizzate attraverso superfici stratificate e pigmenti termocromici, materiali capaci di modificare il proprio aspetto in relazione al calore e alla presenza dello spettatore. Il pubblico diventa così parte integrante dell’esperienza artistica: il semplice gesto dell’osservare si trasforma in un dialogo dinamico tra persona, materia e tempo.

“Conceptus” nasce dalla riflessione sul momento originario della creazione, quello spazio ancora invisibile in cui ogni forma esiste come possibilità prima di diventare realtà. Le opere non raccontano immagini definitive, ma accompagnano il visitatore dentro un processo di continua trasformazione, dove colore e materia custodiscono tracce, memorie e frammenti destinati a riemergere.

L’artista

Nata a Riga nel 1987, Annika Dzerve si è formata presso l’Accademia d’Arte della Lettonia, dove ha conseguito un Master in Arti Visive. Dopo un’esperienza Erasmus in Italia ha scelto di stabilirsi definitivamente in Puglia, dove oggi vive e lavora.

La sua ricerca artistica nasce dall’incontro tra le radici nord europee e la luce mediterranea, elementi che alimentano una riflessione sul rapporto tra memoria, paesaggio interiore e trasformazione. Nella sua pratica pittorica utilizza materiali capaci di modificarsi nel tempo e in relazione alla presenza dello spettatore, creando opere in cui il cambiamento diventa parte integrante del linguaggio artistico.

Il concept della mostra

Per Annika Dzerve l’arte non si limita a rappresentare il reale, ma porta alla luce le condizioni più profonde che lo generano. “Conceptus” diventa così un luogo simbolico della nascita delle forme, uno spazio in cui le immagini sono ancora possibilità e il colore assume il ruolo di materia viva.

Le superfici stratificate delle opere conservano segni e memorie che emergono progressivamente, suggerendo come ogni esperienza lasci un’impronta destinata a trasformarsi. L’opera non propone una conclusione definitiva, ma invita il visitatore a partecipare a un percorso di scoperta continua.

Il vernissage

L’inaugurazione della mostra si terrà martedì 21 luglio 2026 alle ore 20.30 presso l’Associazione Giuseppe Di Vittorio di Mesagne.

Durante la serata l’artista presenterà il percorso espositivo e racconterà la ricerca che ha dato origine a “Conceptus”.

L’ingresso è libero. La mostra sarà visitabile fino a domenica 26 luglio 2026.