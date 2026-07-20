Il Consiglio comunale di Brindisi ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dai consiglieri del Partito Democratico Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano per l’intitolazione del campo di rugby del quartiere Sant’Elia ad Alfredo Malcarne, storico presidente della Nafta Brindisi e figura di riferimento umano, sportivo e culturale che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del rugby cittadino e alla diffusione, soprattutto tra i giovani, dei valori di rispetto, disciplina e inclusione che questo sport incarna.

L’aula ha inoltre accolto l’ulteriore proposta emersa durante il dibattito e sostenuta all’unanimità, con la quale l’amministrazione si impegna ad adeguare l’impianto di Sant’Elia per consentire all’Appia Rugby Brindisi, protagonista della storica promozione in Serie B, di disputare il campionato nella propria città e nel quartiere che ha visto nascere e crescere questo percorso sportivo ed educativo.

“Il voto unanime del Consiglio dimostra che la memoria di Alfredo Malcarne appartiene all’intera città e che quando si mettono al centro le persone e i quartieri Brindisi sa ritrovarsi unita”, dichiarano i consiglieri Cannalire, Carbonella e Aggiano, “perché intitolare quel campo a chi ha dedicato la vita al rugby brindisino significa consegnare alle nuove generazioni un esempio e insieme un impegno concreto, quello di garantire all’Appia Rugby e ai ragazzi di Sant’Elia una struttura all’altezza della Serie B, evitando che la squadra sia costretta a giocare le proprie partite lontano da casa. Ora la Giunta dia seguito in tempi rapidi alla volontà del Consiglio, con la deliberazione di intitolazione e con la programmazione degli interventi necessari.”

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Denise Aggiano consiglieri comunali di Brindisi del Partito Democratico